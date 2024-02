Travis Kelce: „Ich wünschte, ich könnte Taylor bei den Grammys supporten“

Auch wenn man derzeit häufig das Paar zusammen sieht, wird US-Footballer Travis Kelce nicht an der Seite seiner Freundin Taylor Swift sein, wenn diese bei den Grammys zugegen ist. Der Spieler der Kansas City Chiefs muss sich nämlich eigenen Angaben zufolge auf den Super Bowl am 11. Februar so vorbereiten, dass keine Ablenkung durch den Musikpreis mitsamt Champagner und Live-Acts möglich ist. Vielmehr muss er die Zeit auf dem Platz nutzen und trainieren.

„Ich wünschte ich könnte sehen, wie sie jeden einzelnen Preis gewinnt“

In der aktuellen Folge der „Pat McAfee Show“-TV-Show hat Kelce im Interview ausgeführt: „Ich wünschte, ich könnte Taylor bei den Grammys supporten und zusehen, wie sie jeden einzelnen Preis gewinnt, für den sie nominiert ist.“ Doch daraus wird nichts, denn der 34-Jährige hat wohl am gleichen Abend Training und kann das aufgrund des wichtigen Super-Bowl-Endspiels gegen die San Francisco 49ers, für das er bestens vorbereitet sein muss, nicht skippen. Selbst wenn die Grammy-Verleihung bereits am 05. Februar stattfinden – also eine Woche vor dem Super Bowl.

Es gibt seitens Swift keine Info darüber, ob sie nun allein oder mit einer anderen Begleitung zu der Preisverleihung gehen wird.

Die 34-jährige Pop-Musikerin kann sich in den folgenden sechs Kategorien Chancen für eine Trophäe ausrechnen: Platte des Jahres, Album des Jahres, Song des Jahres, beste Pop-Solodarbietung, beste Pop-Duo-/Gruppenleistung und bestes Pop-Album.

Wird Swift dafür beim Super Bowl sein?

Medienberichten zufolge will Taylor Swift es möglich machen, beim wichtigen Spiel ihres Freundes vor Ort zu sein. Das könnte allerdings schwierig werden, denn die Sängerin tritt am 10. Februar in Tokio auf. Sie müsste also nach dem Gig extra in die Staaten fliegen, um beim Super Bowl Travis Kelce anfeuern zu können.