Jimmy Kimmel veralbert Taylor Swifts Konzerte in Gelsenkirchen

Gleich drei Gigs sind in Gelsenkirchen geplant: Am 17., 18. und 19. Juli wird Taylor Swift in der Veltins-Arena live auftreten. Sonst kommen nur Hamburg und München Ende Juli in den Genuss des Pop-Glamours der Weltrekord-Sängerin.

Dass die 34-Jährige gerade an diesem Ort in Deutschland die meisten Konzerte (also drei statt zwei) spielen wird, während selbst die Hauptstadt ausgelassen wird, sorgt selbst in den USA für Gesprächsstoff. In seiner aktuellen Sendung hat auch US-TV-Moderator Jimmy Kimmel über den Ort im Ruhrgebiet gesprochen und Gags auf Kosten von Gelsenkirchen gemacht.

„Noch nie hat irgendjemand etwas von Gelsenkirchen gehört“

Der Aufhänger des Gelsenkirchen-Bashings: In seiner Sendung „Jimmy Kimmel Live“ nahm er Donald Trump in die Mangel, der laut Berichten der US-Ausgabe des ROLLING STONE behauptet haben soll, berühmter als Taylor Swift zu sein. Auch seine Fans seien nach Wahrnehmung des ehemaligen US-Präsidenten „engagierter“.

Dem wollte Kimmel nun deutlich widersprechen und erklärte dazu, dass Swifts weltweiter Einfluss sogar bis in eine Stadt reiche, die es vielleicht gar nicht wirklich geben würde: Gelsenkirchen. Außerdem seien ihre Konzerte im Gegensatz zu Trumps Kundgebungen nicht mal kostenlos. Swifties seien dementsprechend bereit, dreistellige Summen zu zahlen, um die Sängerin zu sehen – und das auch außerhalb der Vereinigten Staaten, an Orten, die in seinen Augen eher fragwürdig seien. Konkret lautete sein Seitenhieb: „Und das, obwohl noch nie irgendjemand etwas von Gelsenkirchen in Deutschland gehört hat. Vielleicht existiert es nicht einmal.“

Seht hier den Mitschnitt der Sendung mitsamt Gelsenkirchen-Diss:

FC Schalke 04 antwortet Kimmel

Der FC Schalke 04 reagierte umgehend via X auf Kimmels Diss, indem sie mit einem Clip die Existenz des Ortes mitsamt seiner feierwütigen Crowd bestätigen wollten. In einem Post teilten sie ein Video von tosenden Fans in der Veltins-Arena und schrieben dazu: „DAS IST GELSENKIRCHEN!“

FC Schalke kontert:

Später luden sie in einem weiteren Beitrag den US-Moderator dazu ein, sich die Veltins-Arena einmal persönlich anzusehen: „Scherz beiseite, wir zeigen Ihnen gerne unser Zuhause in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.“

Wer statt Fußball lieber Taylor Swift live erleben möchte, der bekommt hier noch mal alle Konzerttermine für Deutschland im Überblick:

Alle Deutschland-Termine von Taylor Swift im Überblick: