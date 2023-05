Tina Turner und Mick Jagger 1985 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Peter Carrette Archive/Getty Images)

Rund einen Monat vor ihrem Tod am Mittwoch (24. Mai) hat Tina Turner in ihrem finalen Interview ihr bewegtes Leben Revue passieren lassen.

Dabei verriet die „Queen of Rock and Roll“ Details aus ihrem Privatleben und erzählte pikante Geschichten aus ihrer langanhaltenden Musikkarriere. Auch hat sie das eine oder andere überraschende Geheimnis gelüftet.

Dieses letzte Tina-Turner-Interview erschien am 8. April 2023 auf der Homepage des „The Guardian“. Hierin gestand sie der Journalistin Rosanna Green beispielsweise ihre heimliche Liebe zu Mick Jagger und den Rolling Stones: „Ich war immer in Mick Jagger verknallt. Ich habe es geliebt, als wir damals mit den Rolling Stones auf Tour waren.“

Mit dem Zitat spielt Tina Turner auf ihre musikalischen Anfänge in den späten 1960ern an. 1962 heiratete Tina ihren Kollegen und langjährigen Freund Ike Turner. Sie begannen, zusammen Musik zu machen. 1969 ging das Duo als Vorband mit den Rolling Stones auf große USA-Tournee. Dies habe große Auswirkung auf die stilistische Ausrichtung des Duos gehabt.

Trotz Liebelei und Weltruhm schaue Turner nur ungerne auf ihre Vergangenheit zurück: „Ich möchte nie zurück; Ich habe in meinem Leben so viel gekämpft, dass ich weitermachen muss.“. Sicherlich dürfte die Sängerin hier auf ihre traumatisierenden Ehejahre mit Ike anspielen. Wie bekannt, war dieser stark kokainabhängig und gewalttätig gegenüber seiner Frau. „Zu oft hatte ich Leute, die versuchten, Entscheidungen für mich zu treffen. Die Annahme, dass ich das brauche, war ein großer Fehler!“, führte sie weiter aus.

1984 gelang Turner dann der endgültige Durchbruch mit ihrem Soloalbum „Private Dancer“. Der darauf enthaltene Song „What’s Love Got to Do With It“ schoss direkt an die Spitze der US-Charts und gewann drei Grammys. 2018 folgte eine weitere Grammy-Auszeichnung, für ihr Lebenswerk. Sie selbst bezeichnete sich als Perfektionistin und beschrieb sich in drei Worten als: „Ehrlich, lebhaft und lustig“.

Auf die Frage, was ihre Superpower wäre, antwortete Turner: „Vielleicht all die Solokonzerte, die ich in 15-Zentimeter-Absätzen gegeben habe!“. Und das, obwohl in es in ihrer Kindheit ihre größte Leidenschaft war, auf Bäume zu klettern und sich dabei, genau wie die Jungs, ihre Klamotten zu zerreißen und die Haare zu verwuscheln. Mittlerweile zähle das Binge-Watching von Horrorfilmen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Außerdem liebte sie McDonald’s.

Would you rather have more sex, money or fame? At my age, is there another option?

In den letzten Jahren lebte Tina Turner zurückgezogener mit ihrem zweiten Ehemann Erwin Bach in der Schweiz. „Ich wollte Ruhm und ich habe ihn erreicht. Jetzt genieße ich im Ruhestand die Anonymität“, sagte Turner. Angst vor dem Älterwerden hatte sie nicht: „Das ist das ganze Abenteuer des Lebens und ich schätze und akzeptiere jeden Tag mit dem, was er mit sich bringt.“ Dabei bewies Turner auch großen Humor. Auf die Frage, ob sie lieber mehr Sex, Geld oder Ruhm hätte, antwortete sie: „Habe ich da in meinem Alter noch Optionen?“

Abschließend erklärte Turner, wofür sie der Welt in Erinnerung bleiben möchte: „Als Königin des Rock’n’Roll. Als Frau, die anderen Frauen gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, auf eigene Faust nach Erfolg zu streben.“. Ihr Wunsch hat sich letzten Endes erfüllt. Am 24. Mai 2023 verstarb Tina Turner in ihrer Wahlheimat Zürich im Alter von 83 Jahren.