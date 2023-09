Tina Turner: Single-Sammlung „Queen of Rock ’n‘ Roll“ ab dem 24. November erhältlich

American R&B and Pop singer Tina Turner performs onstage at the Park West, Chicago, Illinois, January 29, 1983. (Photo by Paul Natkin/Getty Images)

Tina Turners Tod erschütterte im Mai dieses Jahres die ganze Welt. Die Ikone hinterließ ein Lebenswerk, an das nur wenige andere Künstler:innen rankommen. Um die Karriere der Sängerin zu feiern, erscheint am 24. November die Single-Sammlung „Queen of Rock ‘n’ Roll“. Die 55 Tracks der Zusammenstellung umfassen Songs ihrer gesamten Solo-Karriere. Dabei erscheint das Set nicht nur als Stream/Download, sondern auch als 3-CD und 5LP-Set und als reduzierte Vinyl-Version mit 12 Tracks.

Die Sammlung beinhaltet neben Tina Turners erfolgreichsten Singles – darunter „What’s Love Got To Do With It“, „We Don’t Need Another Hero“, „The Best“ und „I Don’t Wanna Lose You“ – auch Duette mit anderen Künstler:innen wie David Bowie, Bryan Adams, Eric Clapton und Rod Stewart. Außerdem wurde der 1996er Track der Musikerin „Something Beautiful Remains“, von dem Produzenten Terry Britten überarbeitet. In neuer Version wird der Song, der nun als „Something Beautiful“ betitelt wurde, ebenfalls in dem Set enthalten sein.

Auf allen physischen Varianten ist ein Vorwort von Bryan Adams enthalten. „Tina hat den Lauf meines Lebens verändert, denn ihr schreibe ich zu, dass ich es aus der Bedeutungslosigkeit auf die Bühnen des Vereinigten Königreiches und Europas gebracht habe. Ich bin so dankbar, dass sie etwas von ihrer kostbaren Zeit mit mir teilte. Sie war eine Naturgewalt, niemand hatte ihre Energie oder ihre Stimme“, schreibt Turners langjähriger Freund und Kreativpartner. Zum Schluss spielt er auf seinen 1985er-Song mit der Sängerin an: „It’s only love, and that’s all.“

Die neue Version von „Something Beautiful Remains“:

3CD-/Digital-/Streaming-Tracklist:

1. CD

Whole Lotta Love Acid Queen Root, Toot Undisputable Rock ‘n’ Roller Viva La Money Sometimes When We Touch Music Keeps Me Dancin’ Let’s Stay Together Help What’s Love Got To Do With It Better Be Good To Me Private Dancer I Can’t Stand The Rain Show Some Respect We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) One Of The Living It’s Only Love (with Bryan Adams) Typical Male Two People What You Get Is What You See Girls

2. CD

Break Every Rule Paradise Is Here Afterglow Tearing Us Apart (with Eric Clapton) Addicted to Love (Live in Europe) A Change is Gonna Come (Live in Europe) Tonight (with David Bowie) (Live in Europe) River Deep, Mountain High (Live in Europe) The Best (Edit) Steamy Windows I Don’t Wanna Lose You Look Me In The Heart Foreign Affair Be Tender With Me Baby It Takes Two (with Rod Stewart) Nutbush City Limits (The 90’s Version) Love Thing Way Of The World

3. CD

I Want You Near Me I Don’t Wanna Fight Disco Inferno Why Must We Wait Until Tonight? Proud Mary Goldeneye Whatever You Want On Silent Wings Missing You In Your Wildest Dreams (with Barry White) Cose della Vita (with Eros Ramazzotti) When The Heartache Is Over Whatever You Need Open Arms Teach Me Again (with Elisa) What’s Love Got to Do With It (Kygo remix) Something Beautiful (2023 Version)

1LP

Side 1

What’s Love Got To Do With It Let’s Stay Together Private Dancer We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) Nutbush City Limits (The 90s Version) River Deep, Mountain High (Live in Europe)

Side 2