Gesundheitsbehörde warnt: Corona-Maske von Tom Cruise unsicher!

Am Silvesterabend wird dieses befremdliche Jahr 2020 mit einem BANG! verabschiedet. Dafür sorgen Kiss mit einem besonderen Jahresend-Gig.

Kiss spielen am 31. Dezember ihr Konzert “KISS 2020 GOODBYE” in Dubai. Der Auftritt wird live übertragen, Tickets sind bereits erhältlich. Das Konzert soll mit über 50 Kameras gefilmt werden und wird seit 5 Monaten vorbereitet. Kurz gesagt; Es wird das größte Konzert von KISS aller Zeiten! Die Tickets und alle weiteren Infos gibt es hier. Kiss: Konzert unter strengen Hygiene-Vorschriften Mit fast 400 Crewmitgliedern, die zum ersten Mal seit acht Monaten wieder an die Arbeit gehen, werden bei der Produktion außergewöhnliche COVID-Vorschriften herrschen, wie die Band in einer Pressemitteilung übermittelte. Tägliche Tests und biometrische Crew-Armbänder gehören dazu, um höchste…