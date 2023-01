Tom Pettys Strandhaus in Malibu für 10 Millionen Dollar verkauft

Der Nachlass von Tom Petty hat das ehemalige Haus des verstorbenen Musikers am Meer in Malibu, Kalifornien, für fast 10 Millionen Dollar verkauft. „TMZ“ berichtet, dass das Anwesen in Escondido Beach mit drei Schlafzimmern am 14. Dezember gelistet wurde und ein Angebot am Heiligabend angenommen wurde. Offenbar müssen noch einige Details geklärt werden, bevor der Deal endgültig ist.

Der Escondido Beach in Malibu (Kalifornien) ist für ihre riesigen Villen am Strand und reichlich berühmte Bewohner wie Angelina Jolie und Dr. Dre bekannt. Dort lebte einst auch Tom Petty in einem für dortige Protzverhältnisse relativ bescheidenen Haus. Es wurde nun Ende des vergangenen Jahres von den Nachlassverwaltern des Musikers, die zuletzt alles dafür taten, dass Pettys musikalisches Erbe nicht von Politikern missbraucht wird, für fast 10 Millionen Dollar verkauft. Laut „TMZ“ wurde das Anwesen ab 14. Dezember gelistet und war an Heiligabend verkauft worden. Details seien bisher noch nicht geklärt, der Deal ist also noch nicht unter Dach und Fach.

Pettys Haus im Bungalow-Stil besteht aus einem Haupt- und einem Gästehaus und wirkt inmitten seiner moderneren architektonischen Nachbarn wie eine kleinere (allerdings ziemlich luxuriöse) Hütte.

Tom Petty nahm Songs im Gästehaus auf

Die Hauptsuite mit zwei Schlafzimmern verfügt über einen massiven, vom Boden bis zur Decke reichenden Ziegelsteinkamin, der den Küchen- und Wohnbereich voneinander trennt. Ansehnliche Platten und Balken aus dunklem und weißem Holz strukturieren das Haus. Auf dem haushohen Balkon hat man einen fabelhaften Blick auf den Ozean. Das Gästehaus ist kleiner und wurde von Petty als Aufnahmestudio genutzt, während er dort wohnte.

Das Anwesen hat eine Gesamtfläche von 2.200 Quadratmetern und nutzt fast die gesamte Länge des Privatstrandes. Petty kaufte das Haus im Jahr 2010 für 6,8 Millionen Dollar und seine Erben werden so einen ordentlichen Gewinn machen, wenn der Verkauf tatsächlich für die von „TMZ“ angegebene Summe von 9,85 Millionen Dollar über die Bühne geht.