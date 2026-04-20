Tory Lanez verklagt Kaliforniens Gefängnissystem nach Messerangriff auf 100 Millionen Dollar

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Tory Lanez hat eine Klage über 100 Millionen Dollar gegen das California Department of Corrections eingereicht – Auslöser ist ein Vorfall vom Mai 2025, bei dem der Rapper in der Haft mit einem Messer attackiert wurde.

Lanez – bürgerlich Daystar Peterson, derzeit verbüßt er eine zehnjährige Haftstrafe nach seiner Verurteilung im Schusswaffen-Fall um Megan Thee Stallion – verklagte auch den Gefängnisdirektor und Wärter des California Correctional Institute in Tehachapi. Dort wurde der Rapper laut Klageschrift in einem „unprovoked life-threatening attack“ – einem unprovozierten, lebensbedrohlichen Angriff – von einem anderen Insassen 16-mal niedergestochen.

Peterson wurde nach dem Vorfall im Mai 2025 ins Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt unter anderem einen Lungenkollaps sowie Stichverletzungen an Rücken, Rumpf und Kopf.

Gefährliche Unterbringung

Wie die Associated Press berichtet, wirft die Klage dem Department of Corrections vor, Peterson gemeinsam mit dem mutmaßlichen Angreifer Santino Casio untergebracht zu haben, der wegen Mordes zweiten Grades eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. „Die Entscheidung, Casio mit Peterson unterzubringen, stellte eine bekannte oder zumindest erkennbare Gefahr dar“, heißt es in der Klageschrift. Darin wird außerdem argumentiert, Tory Lanez‘ „hochkarätiger Promi-Status“ habe ihn zur Zielscheibe gemacht.

Die Klage wirft den Gefängniswärtern zudem vor, zu langsam auf den Angriff reagiert zu haben und weder Blendgranaten noch andere Mittel eingesetzt zu haben, um Casios Attacke zu stoppen. Casio wurde wegen der Messerattacke auf Peterson bislang nicht angeklagt, wie die Associated Press vermerkt.

Lanez, der nach seinem Krankenhausaufenthalt in die California Men’s Colony im San Luis Obispo County verlegt wurde, behauptet in der Klageschrift außerdem, seine persönlichen Gegenstände aus dem California Correctional Institute in Tehachapi nie erhalten zu haben – darunter Notizbücher mit Liedtexten für unveröffentlichte Musik.

Hintergrund: der Megan-Thee-Stallion-Fall

Lanez verbüßt seine zehnjährige Haftstrafe, weil er Megan Thee Stallion im Sommer 2020 während einer Auseinandersetzung in den Fuß geschossen hatte. Im Dezember 2022 wurde er schließlich in mehreren Anklagepunkten rund um illegalen Waffenbesitz schuldig gesprochen, darunter Angriff mit einer Schusswaffe. Im November 2025 wies ein Dreirichtergremium seine Berufung ab und bestätigte das Strafmaß von zehn Jahren.