Toten Hosen live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Wetter, Sicherheit

Am Sonntag (12. August) gab Justin Timberlake eines von zwei ausverkauften Konzerten in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Auf einen Blick: Videos, Bilder, Setlist.

Justin Timberlake nimmt Berlin ein! Der Sänger spielt in der Mercedes-Benz-Arena zwei Gigs und brachte dafür auch seine Frau, Jessica Biel, und sein Söhnchen mit. Eines der beiden Konzerte fand am Sonntag (12. August) statt - und geriet natürlich zum umjubelten Triumph für die Fans. Die besten Songwriter aller Zeiten: Michael Jackson Finden Sie hier die Setlist des Events, ausgwählte Bilder und Highlight-Videos des Konzerts von Justin Timberlake in Berlin. Justin Timberlake live in Berlin: Setlist Filthy Midnight Summer Jam LoveStoned SexyBack Man of the Woods Higher Higher Señorita Suit & Tie My Love Cry Me a River Mirrors Drink…