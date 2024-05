Céline Dion kämpfte wegen Stiff-Person-Syndrom um ihr Leben

Céline Dion wurde 2022 mit dem Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert, bei dem es unter anderem zu starken Muskelkrämpfen kommt. Hoda Kotb hat die Sängerin für ein Interview getroffen und herausgefunden, dass Dion an einem Punkt sogar um ihr Leben gebangt haben soll.

In der „TODAY“-Show vom 23. Mai teilte Hoda Kotb Einblicke in ihr Interview mit Céline Dion und gab dabei traurige Details über die lebensverändernde Diagnose preis. „Bei ihr wurde eine schreckliche Krankheit diagnostiziert, und irgendwann fragte sie sich, ob sie es schaffen würde, ob sie es überleben würde“, sagte die Journalistin zu ihren Kolleg:innen über Dion.



Im letzten Jahr sagte die Sängerin wegen der Krankheit ihre „Courage“-World-Tour ab und zog sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Fans wünschen sich derweil ein Bühnen-Comeback der 56-Jährigen. „Wir werden sehen, wo sie auf ihrem Weg der Rückkehr steht, aber ich weiß, dass die Leute sie anfeuern. Wir haben sie vermisst, und es war ein sehr emotionales Interview“, sagte Kotb, bevor sie verriet, dass Céline Dion ihr etwas vorgesungen haben soll. Das Interview wird am 11. Juni zur Prime Time bei NBC News Exklusive ausgestrahlt.

„I am: Céline Dion“ kommt

Am 25. Juni folgt die Dokumentation „I am: Céline Dion“ auf Amazon Prime Video. In der Pressemitteilung heißt es dazu: „’I AM: CELINE DION‘ gewährt uns einen unverfälschten und ehrlichen Blick hinter die Kulissen des Kampfes des legendären Superstars mit einer lebensverändernden Krankheit. Dieser inspirierende Dokumentarfilm ist ein Liebesbrief an ihre Fans und hebt die Musik hervor, die ihr Leben bestimmt hat, und zeigt gleichzeitig die Unverwüstlichkeit des menschlichen Geistes.“

Eine Szene aus dem Trailer sticht besonders hervor. „Ich vermisse es so sehr. Die Leute. Ich vermisse sie“, sagt die Sängerin unter Tränen in die Kamera. „Wenn ich nicht rennen kann, werde ich laufen. Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen“, fügt sie hinzu.

Genauso entschlossen zeigte sich Dion bereits im April in einem Interview mit der „Vogue France“. „Es gibt eine Sache, die man nicht brechen kann, und das ist der Wille. Es ist die Leidenschaft. Es ist der Traum. Es ist die Entschlossenheit“, sagte sie dem Magazin.