Trotz Corona: Vanilla Ice wird „Fourth of July“-Konzert in Texas spielen – vor 2.500 Leuten

Vom 21. - 23. August 2020 findet das „Festival Für Festivals“ statt. Das digitale Festivalerlebnis für Zuhause soll den Erhalt vieler kleiner Festivals in Zeiten von Corona sichern.

Die Festivalbranche erlebt aufgrund der Corona-Krise zurzeit das schwierigste Jahr ihrer Geschichte. Um in der kritischen Situation auszuhelfen und den finanziellen Einbußen entgegenzuwirken, startet im August das Festival Für Festivals: Das virtuelle Festival für Zuhause, bei der einerseits all jene Festivals nachgefeiert werden, die in diesem Jahr nicht stattfinden können, und andererseits Spenden für die in Not geratene Festivallandschaft gesammelt werden. Über die virtuelle Bühne gehen wird „Festival für Festivals“ am Wochenende vom 21. - 23. August 2020. Neben diversen Online-Aktivitäten, Spendenaktionen und lustigen Challenges können Festivalfans mit dem Kauf von Festivalbändern oder limitierten Festivalboxen ihre Lieblingsfestivals oder auch einen Pool für alle…