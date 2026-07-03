Liste: Wie Trump Amerikas 250. Jubiläum zur Selbstinszenierung missbraucht

Donald Trumps Lieblingsding an Amerika ist, dass er darin lebt. Es ist schwer, einen Präsidenten zu finden, der nicht selbstverliebt gewesen wäre – Obama hatte schließlich auch ein ordentliches Ego –, aber „President DJT“, wie er seine Tweets unterzeichnet, treibt die Selbstbezogenheit auf eine neue Ebene.

Trump hat seinen persönlichen Stempel auf jede amerikanische Institution gedrückt, die ihm zugänglich war, und die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Staatsgründung, verwirrenderweise als Semiquincentennial bezeichnet, bilden da keine Ausnahme. Statt einer Feier des Landes ehren Trumps „Freedom 250“-Veranstaltungen eine ganz bestimmte Vision Amerikas – eine, die von einem einzigen Mann geprägt wurde, weitgehend zur Befriedigung seines Egos und zur Zurschaustellung seiner Macht über das politische System und die Lebensweise des Landes.

Trumps Vereinnahmung des Semiquincentennials hat viele Formen angenommen – langsame, schleichende wie das subtile Rebranding der Veranstaltung, und bizarre, dreiste wie die Platzierung seines Namens und Konterfeis auf neuen US-Pässen, Münzen und anderen Gegenständen. Es ist eine treffende Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Zustands Amerikas: am Ende seiner imperialen Fahnenstange, eine Gesellschaft, die durch ihre eigenen Exzesse so weit herabgewirtschaftet wurde, dass die Gründerväter sie kaum noch wiedererkennen würden.

Die Vereinnahmung der Jubiläumskommission

Hier sind einige der Wege, auf denen Trump den 250. Geburtstag unseres Landes ganz zu seiner eigenen Sache gemacht hat.

Für eine gute Party braucht man Zeit zum Planen. Im Jahr 2016, im letzten Jahr der Obama-Regierung, begann die Nation, die Blicke auf die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag zu richten. Der Kongress gründete eine Kommission, die theoretisch die Planung der Festivitäten ein Jahrzehnt im Voraus überwachen sollte, damit alles reibungslos verlief – unabhängig davon, wer gerade an der Macht war.

Und dann kam Trump. 2025, nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus, entmachtete Trump America 250 faktisch und gründete sein eigenes Parteiplanungskomitee: Freedom 250. Wo America 250 überparteilich sein sollte, ist Freedom 250 durch und durch trumpistisch – vollgestopft mit Verbündeten des Präsidenten und ausgerichtet auf Projekte, die seinen persönlichen Stil widerspiegeln. Obendrauf wurden die ursprünglich für America 250 bewilligten Mittel größtenteils in Trumps Kommission umgeleitet, die nicht denselben Kontroll- und Haushaltsauflagen unterliegt wie die ursprüngliche Gruppe.

UFC im Weißen Haus – an seinem Geburtstag

Trump eröffnete die America-250-Feierlichkeiten nicht im Juli, in den das eigentliche Semiquincentennial fällt, sondern Mitte Juni. Genauer gesagt wählte er das Wochenende des 14. Juni, seinen 80. Geburtstag, um richtig aufzudrehen: Er veranstaltete ein einzigartiges Ultimate-Fighting-Championship-Event auf dem Gelände des Weißen Hauses. Das Event war laut UFC ein riesiger Erfolg – Werbeeinnahmen gab es jedenfalls genug –, aber es war bemerkenswert, wie wenig das mit den Kämpfen selbst zu tun hatte. Klar, es gab eine Überraschungsniederlage, als Justin Gaethje den spanischen Shootingstar Ilia Topuria besiegte, aber der eigentliche Star des Abends war Donald Trump persönlich.

Trump hat einen Großteil seiner zweiten Amtszeit damit verbracht, sein Branding zu perfektionieren – vor allem damit, seinen Namen und sein Gesicht auf möglichst viele öffentliche Gebäude und Gegenstände zu drücken. Wer Trumps Namen auf dem Kennedy Center oder sein Konterfei am Innenministerium noch nicht genug fand, dem macht Trump nun klar, dass es kein Entkommen gibt – selbst wenn man das Land verlässt.

Sein Gesicht auf dem Jubiläumspass

Um das 250. Jubiläum zu begehen, ordnete der Präsident die Herstellung von 40.000 Sondereditionspässen an, die ein finster dreinblickendes Trump-Porträt vor der Unabhängigkeitserklärung zeigen. Ein Bild, das laut Trump die Botschaft vermittelt: „Willkommen – aber benehmt euch.“

Zu den größten Schätzen der Nation gehören ihre atemberaubenden Landschaften und ihre natürliche Vielfalt. Wogendes Getreide, majestätische Berge – Sie kennen das Lied. Eine der Möglichkeiten, die natürliche Pracht des Landes zu genießen, sind die Nationalparks, und der National Park Service bietet eine Reihe von Pässen für Einheimische und Reisende an. Historisch zeigten diese Pässe Fotos von Wildtieren oder bekannten amerikanischen Wahrzeichen. Aber das ist Trumps Amerika, und beim Semiquincentennial soll man nicht über die wilde Schönheit nachdenken, die dieses Land Jahrhunderte vor den Siedlern prägte und die Nation wahrscheinlich überdauern wird – sondern über ihn selbst.

Nationalpark-Gelder für Trumps Eitelkeit

Erschwerend kommt hinzu, dass Trump auch die Kassen des National Park Service plündert, um eine Reihe von Selbstdarstellungsprojekten zu finanzieren. Ein Bericht der „New York Times“ ergab, dass fast 60 Millionen Dollar aus den Einnahmen der Parkpässe direkt in Trumps Renovierungsarbeiten an den Zierbrunnen Washingtons fließen, weitere 7 Millionen Dollar finanzieren die katastrophale Sanierung des Reflecting Pool. Die Regierung wird deswegen verklagt, aber Outdoorfans im ganzen Land tragen Trump bereits in ihren Geldbörsen mit sich herum – damit er das Dekor einiger zeremonieller Wahrzeichen der Hauptstadt aufpolieren kann.

Wenn Trumps Lieblingsding auf der Welt massives Gold ist, dann ist sein zweitliebstes bares Geld. Bevor er Präsident wurde und „Y.M.C.A.“ zu seiner inoffiziellen Hymne erkor, war Trumps Erkennungsmelodie buchstäblich „For the Love of Money“ von The O’Jays.

Der 250-Dollar-Schein mit seinem Gesicht

Heute hat Trump weit mehr Macht als zu seinen Zeiten bei „The Apprentice“, und er möchte sein Gesicht auf Amerikas Währung drucken. Die Trump-Regierung und das US-Finanzministerium schlugen die Ausgabe eines 250-Dollar-Scheins zum 250. Jubiläum vor – nicht mit einem verstorbenen Präsidenten, sondern mit dem quicklebendigen Donald Trump.

Es ist tatsächlich gesetzlich verboten, einen lebenden Politiker auf Geldscheinen abzubilden. Es bräuchte einen Parlamentsbeschluss, um für Trump eine Ausnahme zu schaffen – und tatsächlich haben Republikaner entsprechende Gesetzesvorhaben eingebracht, um sein Gesicht auf einen 250-Dollar-Schein zu bringen, obwohl diese kaum eine Chance haben, durchzukommen.

Na gut, vielleicht wird aus dem 250-Dollar-Schein nichts – aber die Münzprägeanstalt kann doch wunderbar Gedenkmünzen herstellen! Das US-Finanzministerium genehmigte tatsächlich ein Design für eine 24-Karat-Goldmünze mit Trumps Präsidentschaftsporträt auf der Vorderseite und einem Weißkopfseeadler auf der Rückseite. Größe und Wert der Münze wurden noch nicht bekanntgegeben.

Rede statt Musikprogramm

Der regionale Musik-Headliner oder der gealterte Country-Star gehört zu jeder großen Volksfeier dazu, und Trump versuchte durchaus, seine nationale Feier in dieser Tradition zu gestalten. Leider scheiterte er damit, denn ein Star nach dem anderen zog sich zurück, als klar wurde, dass Trump ihre Auftritte gnadenlos politisierte. Also tat Trump das, was er immer tut: Er rückte selbst ins Rampenlicht. Statt etwa Martina McBride oder … Vanilla Ice – aus welchem Grund auch immer – bekam das Publikum stattdessen, und man muss dieses Zitat von Trump selbst vollständig lesen, „die Nummer-Eins-Attraktion überall auf der Welt, den Mann, der weit größere Massen anzieht als Elvis auf dem Höhepunkt seiner Karriere, und das ohne Gitarre, den Mann, der unser Land mehr liebt als irgendjemand sonst, und den Mann, von dem manche sagen, er sei der größte Präsident in der Geschichte (THE GOAT!), DONALD J. TRUMP, um diese hochbezahlten, drittklassigen ‚Künstler‘ zu ersetzen und eine große Rede zu halten, die das Land nach vorne treibt, so wie ich es getan habe, seit ich Präsident bin!“

Beeindruckend, Herr Präsident. Lyrics, die Vanilla Ice wirklich würdig wären.

Sein Konterfei überall in der Hauptstadt

Inzwischen dürfte ein Muster erkennbar sein: Trump sieht gerne sein eigenes Gesicht. Vielleicht ist er psychologisch darin gefangen wie Narziss im Spiegelbild, oder er praktiziert eine Art umgekehrtes Dorian-Gray-Prinzip – je mehr Porträts von sich er aufhängt, auf denen er zwanzig Jahre jünger aussieht, desto älter wirkt er in persona. Trump hat Banner mit seinem Konterfei an Gebäuden quer durch die Hauptstadt anbringen lassen, darunter am Innenministerium, am Justizministerium und am Arbeitsministerium. Viele der „America 250“-Banner hängen neben Abbildungen anderer berühmter Präsidenten wie Abraham Lincoln und George Washington. Es ist nur eine weitere Art, wie Trump versucht, sich mit dem Begriff der amerikanischen Größe zu verknüpfen. Wenn die spärlichen Menschenmassen in Washington D.C. in dieser Woche ein Indiz sind, verfängt dieser Versuch nicht.