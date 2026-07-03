Trump wird immer reicher. Der Rest von uns? Nicht so sehr.

Trumps erste Amtszeit war ein Testlauf – vier Jahre damit verbracht, die Mechanismen der Bundesregierung zu kartografieren und herauszufinden, wie man sie nutzen kann, um sich selbst, seine Familie und seine Günstlinge so reich wie möglich zu machen. Die vergangenen 18 Monate hat er damit verbracht, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

Die Finanzdaten des Präsidenten, die diese Woche veröffentlicht wurden, zeigen: Im Jahr 2025 verdiente er 2,2 Milliarden Dollar – davon allein 1,4 Milliarden mit Krypto. Das ist mehr als in allen vier Jahren seiner ersten Amtszeit zusammen. Und es ist mehr als das Dreifache der 622 Millionen Dollar, die er 2024 vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus einnahm. Das sagt eigentlich alles.

Es klingt fast banal, das zu sagen: Diese Art schamloser Korruption würde die politische Karriere jedes anderen beenden. Natürlich würde sie das – aber das gilt auch für unzählige andere Dinge, die Trump an einem beliebigen Tag tut. Die bittere Realität ist: Wir schreiben das Jahr 2026, Donald Trump ist tatsächlich Präsident, und er kann die Fragen der Presse – sagen wir, zum Verkauf des Landes für Milliarden – genauso lässig abtun, wie er den Salat aus seinem Big Mac zupft, bevor er ihn in den Mülleimer der Air Force One wirft.

Trumps Wortsalat am Mittwoch

„Ich mische mich nicht ein“, sagte er am Mittwoch, eingebettet in einen Wortsalat, bei dem er Reportern auch noch erklärte, sie sollten sich bei ihm bedanken, wie gut ihre 401K-Rentenkonten laufen. „Ich mache Gewinne, weil ich viel Geld und viel Cash habe und es an Institutionen gebe“, fügte er hinzu. „Ich weiß nicht, ob die wissen, was sie tun oder nicht. Die kaufen eine riesige Bandbreite an Dingen.“

Was? Spielt keine Rolle. Die Reporter gehen weiter, und der Korruptionszug fährt ungebremst weiter.

Wenige Stunden nachdem er die Bedenken zu seinen Finanzdaten weggewischt hatte, postete Trump über Micron – ein Halbleiterunternehmen, das er seit Wochen öffentlich anpreist –, das 250 Millionen Dollar in Trump-gebrandete Kinderanlagekonten investiert hat, die im Steuergesetz des vergangenen Jahres eingerichtet wurden. Wie diese Konten tatsächlich funktionieren sollen, ist unklar. Am Donnerstagmorgen lobte Trump Micron erneut: „Wie ist das? Micron, ein GROSSARTIGES amerikanisches Unternehmen, hat angekündigt, 250 Millionen Dollar in die Trump Accounts zum künftigen Nutzen von Kindern zu stecken, und die Aktie ist heute um 9 Punkte gestiegen.“

Micron-Aktien im Portfolio

Was als Nächstes kommt, lässt sich fast erahnen. Trumps Finanzdaten enthüllten, dass er zufällig bereits einen beträchtlichen Anteil an Micron-Aktien besitzt – darunter einige, die er in diesem Frühjahr erworben hat.

Dass man fast davon ausgehen könnte, hinter Trumps Posts über Micron stecke mehr als der Wunsch des Präsidenten, ein gutes altmodisches amerikanisches Unternehmen zu loben, sagt viel darüber aus, wie Trump seine zweite Amtszeit geführt hat. Das Weiße Haus ist offen für Geschäfte, und alles – von günstiger Politik bis hin zu Begnadigungen – scheint käuflich zu sein.

Die gut betuchte Tech-Branche hat das von dem Moment an verstanden, als er gewählt wurde: Sie pumpte Millionen in Trumps Inaugurationsfonds und beeilte sich, nach seinem Amtsantritt neue Wege zu finden, sich zu seinen Füßen zu erniedrigen. Der Präsident genießt jeden Moment davon. In ihrem neuen Buch „Regime Change“ schreiben Jonathan Swan und Maggie Haberman von der „New York Times“, wie Trump es genoss, Vertrauten zu erzählen, dass Mark Zuckerberg und Jeff Bezos ihm „den Hintern küssen“.

Bezos, Zuckerberg und Mar-a-Lago

„Sie würden nicht glauben, welche Textnachrichten ich von diesen Tech-Typen bekommen habe. Ich muss sie euch zeigen“, soll Trump Gästen in Mar-a-Lago gesagt haben.

Trumps Finanzdaten enthüllten außerdem, dass er eine Lizenzgebühr von 10,7 Millionen Dollar für die Amazon-Dokumentation „Melania“ erhalten hat. Der rekordverdächtige Deal für den Hochglanzfilm über die First Lady wurde nur wenige Wochen angekündigt, nachdem Trump Ende 2024 nach seinem Wahlsieg mit Bezos in Mar-a-Lago zu Abend gegessen hatte. Melania verdiente mit dem Projekt zig Millionen.

Die Finanzdaten zeigen nur, was öffentlich einsehbar ist. Natürlich gibt es jede Menge korruptes Geschäftemachen, das nicht ganz so offensichtlich ist wie der 400-Millionen-Dollar-Jet aus Katar, vor dem Trump am Mittwoch Fragen beantwortete – der nun als Air Force One dient, nachdem er mit weiteren 400 Millionen Dollar Steuergeld umgerüstet wurde.

Die „Times“ gewährte Anfang dieser Woche einen Blick hinter die Kulissen und berichtete, wie Trump und Handelsminister Howard Lutnick im vergangenen Jahr einen Bergbaudeal mit Kasachstan abschlossen – wobei die Söhne von Trump und Lutnick Geschäftspartnerschaften mit Partnern des Deals eingingen, bevor dieser überhaupt unterzeichnet war. Die „Times“ stellte fest, dass die Trumps oder die Lutnicks finanzielle Verbindungen zu mindestens 14 Unternehmen haben, die mit der Regierung an verschiedenen Bergbauprojekten arbeiten.

Korruption ohne Konsequenzen

Trump hat keinen wirklichen Grund, diese Art von Korruption zu unterlassen oder sie gar vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Die Republikanische Partei hat nicht nur darauf verzichtet, ihre verfassungsmäßige Pflicht zur Kontrolle der Präsidentenmacht wahrzunehmen – sie deckt ihn aktiv, während er das amerikanische Volk abzockt, das die Hauptlast einer Wirtschaftskrise trägt, die durch seine Handelspolitik und seinen sinnlosen Krieg gegen den Iran verursacht wurde.

Die Amerikaner werden im November die Chance haben, der Partei einen Denkzettel zu verpassen, und Trumps Korruption dürfte vielen von ihnen im Kopf sein, wenn sie zur Wahl gehen. „Jemand verdient nebenbei Geld, und das bin nicht ich“, sagte ein Trump-Wähler gegenüber MSNBC, als er auf die Enthüllung angesprochen wurde, dass Trump im vergangenen Jahr 2,2 Milliarden Dollar einnahm. „Es ist frustrierend zu sehen, wie der eigene Präsident immer reicher wird und die Mittelklasse immer ärmer.“

Da wären ja noch die Micron-Aktien.