Trumps wenig überzeugender Klagegesang: Seine Kinder hätten beim Geschäftemachen „Insiderinformationen“

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Während Millionen Amerikaner mit hohen Lebenshaltungskosten und stagnierenden Löhnen kämpfen, hat Donald Trump seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus ein Vermögen gemacht. Berichten zufolge hat der Präsident seinen Nettowert in seiner zweiten Amtszeit um Milliarden gesteigert – und nahezu jedes Mitglied seiner engsten Familie, ja sogar einige entferntere Verwandte, kassieren ebenfalls kräftig mit. Ihre Finanzportfolios decken sich dabei wie zufällig mit den Zielen der Trump-Regierung, die Deals und Verträge mit mehreren Unternehmen abgesegnet hat, in die Mitglieder der Trump-Familie investiert sind.

Diese Woche geriet die Familie erneut unter massiven Druck, als Trumps Finanzoffenlegungen enthüllten, dass er im Jahr 2025 insgesamt 2,2 Milliarden Dollar eingenommen hat – darunter 1,4 Milliarden Dollar aus dem Kryptogeschäft. Diese schwindelerregende Summe übersteigt alles, was er in seinen gesamten vier Jahren der ersten Amtszeit verdiente. Sie ist außerdem mehr als dreimal so hoch wie die 622 Millionen Dollar, die er 2024 vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus einstrich.

Die Bedenken über die Finanzgebaren seiner Familie wischte der Präsident in einem Interview mit CNBC-Moderator Joe Kernen im Oval Office am Donnerstag beiseite. Trump beklagte, dass seine Kinder durch seine Präsidentschaft Zugang zu „Insiderinformationen“ hätten – und verglich ihre missliche Lage dann auf bizarre Weise mit dem Kauf eines Gebäckstücks.

Cupcakes und Konflikte

„Ich fühle mich in gewisser Weise schlecht für meine Kinder … Was auch immer sie tun, weil die Präsidentschaft so mächtig ist, so groß … wenn sie ein Cupcake-Unternehmen kaufen, nun ja, die Energie, um die Cupcakes herzustellen, ist irgendwie so, als würde man fragen: ‚Wie steht’s mit meiner Energiepolitik?‘ Und deshalb entsteht ein Interessenkonflikt“, erklärte Trump.

Der Präsident fügte hinzu: „Fast alles, was sie tun – wenn sie einen Truck kaufen wollen … wenn sie einen energieeffizienten Truck kaufen, haben sie Insiderwissen.“

An anderer Stelle im Gespräch schien Trump jegliche Verantwortung von sich zu weisen und erklärte, sein Sohn Eric Trump kümmere sich um seine Finanzgeschäfte. „Das wird großen Firmen übergeben … mein Sohn Eric regelt das“, sagte Trump. „Ich rede nicht mit ihm über solche Dinge. Ich glaube, ich dürfte es, ich bin mir nicht einmal sicher, wie der aktuelle Stand ist – aber ich tue es nicht.“

Blindes Vertrauen

Der Präsident sagte, sein Sohn „stecke das in solche halb-blinden Trusts oder Blind Trusts, wo Leute investieren“.