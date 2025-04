Trump behauptet, er habe 200 Abkommen zu Zöllen geschlossen. Seine Kabinettsmitglieder können jedoch kein einziges nennen

US-Präsident Trump prahlte kürzlich in einem Interview, er habe „200 Deals“ in den Bereichen Handel und Zölle abgeschlossen. Doch als er nach Details gefragt wurde, konnten zwei Mitglieder seines Kabinetts kein einziges Land nennen, das einem der angeblichen Deals Trumps zugestimmt hat.

Trumps Behauptung: 200 abgeschlossene Handelsdeals – Realität oder Täuschung?

Zwei Wochen, nachdem Trump eine 90-tägige Aussetzung seiner Zölle angekündigt hatte, behauptete Trump, er habe viele Deals abgeschlossen. Ohne jedoch zu sagen, welche Länder diesen Deals zugestimmt haben. Die Aussetzung, so sagte er, solle Zeit für Verhandlungen mit anderen Ländern geben, mit Ausnahme von China , das von der Aussetzung ausgenommen wurde.

Interview mit dem Time Magazine: Trumps überraschende Aussage

„Ich habe 200 Deals abgeschlossen“, sagte Trump dem Time Magazine in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Und fügte hinzu: „100 Prozent.“

Wenn das wahr wäre und jedes Abkommen mit einem anderen Land geschlossen wurde, hätte Trump bereits mit fast allen Ländern der Welt Vereinbarungen getroffen.

Trumps „Kaufhaus“-Vergleich: Eine ungewöhnliche Erklärung

Auf die Frage, welche Länder diesen angeblichen Abkommen zugestimmt hätten, antwortete Trump: „Weil das Abkommen ein Abkommen ist, das ich wähle“. Dann ließ er eine Tirade darüber los, dass die USA „ein Kaufhaus“ seien.

„Und im Namen des amerikanischen Volkes bin ich der Besitzer des Kaufhauses. Ich lege die Preise fest. Und ich sage, wenn Sie hier einkaufen wollen, müssen Sie diesen Preis bezahlen“, sagte der Präsident.

Rollins‘ Aussagen bei CNN: Viele Gespräche, wenig Substanz

Dana Bash von CNN konfrontierte Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins während der Sendung ‚State of the Union‘ am Sonntag. Und bat sie, einen der Deals zu nennen, die die Regierung abgeschlossen hat.

Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten auf die Weltwirtschaft

„Der Präsident sagte gegenüber dem Time Magazine, ich zitiere: „Ich habe 200 Abkommen geschlossen’“, sagte Bash. „Er hat uns keine Details darüber gegeben, um welche Abkommen es sich handelt. Und um welche Länder es geht. Hat er tatsächlich Handelsabkommen unterzeichnet, und mit wem?“

Steigende Spannungen zwischen den USA und China

„Was die Abkommen angeht, so klopfen 100 Länder an unsere Tür‘, sagte Rollins. „Ichich bin nicht im Raum. Ich verhandle nicht über die Handelsabkommen. Aber meines Wissens sollten diese Woche mehrere Abkommen zustande kommen, die kurz vor dem Abschluss stehen. China ist ein sehr wichtiger Partner. Wir stehen täglich im Gespräch mit China und den anderen 99, 100 Ländern, die sich an den Verhandlungstisch gesetzt haben.“

Natürlich ist es nicht dasselbe, einige Abkommen zu haben, die „sehr, sehr kurz vor dem Abschluss stehen“, wie Trump ausdrücklich behauptet hat.

Vergeltungsmaßnahmen Chinas gegen US-Unternehmen

Die zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China haben bereits zu einem Anstieg der stornierten Lieferungen zwischen Asien und Nordamerika geführt, nachdem Trump die Zölle auf chinesische Importe auf 145 Prozent erhöht hatte. China hat unterdessen zusätzlich zu den wirtschaftlichen Beschränkungen für den Export von Seltenerdmetallen in die Vereinigten Staaten und den Beschränkungen für 18 große US-Hersteller und Verteidigungsunternehmen Vergeltungszölle eingeführt.

Während Trump und seine Regierung behaupten, sie würden weiterhin mit China verhandeln, haben chinesische Regierungsvertreter erklärt, dass diese Gespräche nicht stattgefunden haben . Das chinesische Handelsministerium erklärte, die Behauptungen der Regierung, man stehe in täglichem Kontakt, seien „unbegründet und entbehren jeder faktischen Grundlage“.

Folgen für Importe, Exporte und globale Lieferketten

„China und die Vereinigten Staaten haben keine Konsultationen oder Verhandlungen über die Zollfrage geführt, geschweige denn eine Einigung erzielt“, erklärte das Ministerium am Donnerstag.

Als er mit dieser Erklärung konfrontiert wurde, beharrte Trump darauf, ein Journalist habe „falsch berichtet“.

Analyse: Strategische Unsicherheit oder politisches Chaos?

Ein anderes Mitglied von Trumps Kabinett, Finanzminister Scott Bessent , versuchte, Trumps Behauptung von „200 Deals“ zu rechtfertigen. Indem er sagte, er habe eigentlich „Sub-Deals“ gemeint.

„Lassen Sie uns über das Interview mit Präsident Trump in Time sprechen“, fragte Moderatorin Martha Raddatz Bessent am Sonntag in der ABC-Sendung This Week. „Er sagte, er habe 200 Abkommen über Zölle geschlossen. Zweihundert Abkommen? Mit wem hat er Abkommen geschlossen? Gibt es derzeit überhaupt irgendwelche Abkommen?“

„Ich glaube, er bezieht sich auf Teilabkommen innerhalb der Verhandlungen, die wir führen“, sagte Bessent.

„Aber das sind keine tatsächlichen Abkommen?“, fragte Raddatz.

Trumps Kommunikationsstrategie: Verwirrung statt Klarheit

„Martha, wenn es 180 Länder gibt, gibt es 18 wichtige Handelspartner. Lassen wir China beiseite, denn das ist eine Sonderverhandlung. Dann gibt es 17 wichtige Handelspartner, und wir haben einen Prozess in Gang gesetzt, um in den nächsten 90 Tagen mit ihnen zu verhandeln“, antwortete Bessent. Und weigerte sich, Einzelheiten zu Vereinbarungen oder Teilvereinbarungen zu nennen. “Einige davon kommen sehr gut voran, insbesondere mit den asiatischen Ländern.“

Bessent rechtfertigte dann Trumps chaotisches Vorgehen in Bezug auf die Zölle – die Ankündigung und dann fast sofortige Verschiebung – als „strategische Unsicherheit“.

Bilanz: Keine nachweisbaren Handelsabkommen trotz großer Ankündigungen

Was Bessent jedoch als strategische Unsicherheit bezeichnet, sieht eher nach unorganisiertem Chaos und Lügen Trumps aus, da die 90-tägige Frist näher rückt und die Regierung kein einziges erfolgreich ausgehandeltes Handelsabkommen vorweisen kann. Obwohl der Präsident behauptet, er habe 200 zur Auswahl.