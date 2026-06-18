Trump peilt Iran-Friedensdeal an – und droht damit, „ihnen Bomben auf den Kopf zu werfen“

US-Präsident Donald Trump ist so überzeugt von seinem angeblichen Waffenstillstandsdeal mit Iran, dass er – mal wieder – damit droht, das Land in Schutt und Asche zu legen, sollten die Iraner „sich nicht benehmen“ oder versuchen, noch etwas an der Vereinbarung zu ändern.

Trump und seine Administration halten sich auffällig bedeckt, was den Inhalt des Abkommens betrifft, das die beiden Länder angeblich am Wochenende unterzeichnet haben. Ein vollständiger Vertrag ist es jedenfalls nicht – wie Vizepräsident J.D. Vance in einem Interview mit ABC News einräumte, handelt es sich lediglich um ein „Memorandum of Understanding“. Im Grunde also eine Absichtserklärung, irgendwann einen richtigen Deal zu schließen. Fehlstarts sind hier alles andere als ungewöhnlich. Seit dem Angriff auf Iran Ende Februar hat der Präsident dutzende Male behauptet, der Krieg sei vorbei oder ein Abkommen stehe unmittelbar bevor – es überrascht daher kaum, dass die Ankündigung mit einer gehörigen Portion Skepsis aufgenommen wurde.

Am Mittwoch, beim G7-Gipfel in Frankreich, griff Trump auf eine seiner liebsten Verhandlungsmethoden zurück: Er drohte damit, alles in die Luft zu jagen, wenn er nicht bekommt, was er will.

Bombendrohung beim G7

„Es ist noch nicht endgültig. Es ist ein Memorandum of Understanding, und wenn es mir nicht gefällt, fangen wir wieder an, auf sie zu schießen und ihnen Bomben auf den Kopf zu werfen“, sagte Trump. „Wenn es mir nicht gefällt, wenn sie sich nicht benehmen, dann schmeißen wir wieder Bomben – genau auf ihren Kopf.“

Anschließend ließ Trump seiner Verachtung für den Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) freien Lauf – das Atomabkommen, das unter Präsident Barack Obama zwischen den USA und Iran ausgehandelt worden war. Obwohl viele der erklärten Ziele der Trump-Administration im JCPOA bereits verankert waren – den Trump in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt hatte –, ist der Präsident dennoch entschlossen, klarzumachen, dass sein Deal unvergleichlich besser sei als alles, was Obama je mit Iran vereinbart hat. Trump wiederholte die falsche Behauptung, Obama habe den Iranern „Milliarden“ in bar geschenkt, um sie in ein Abkommen zu „bestechen“. „Die haben versucht, sich freizukaufen. Und wissen Sie, was die Iraner dann gemacht haben? Die haben Obama ausgelacht und gesagt, er sei ein bescheuerter Vollidiot“, fügte Trump hinzu.

Ein Punkt verdient dabei besondere Erwähnung: Einer der kolportierten Bestandteile des laufenden Deals ist die Schaffung eines 300-Milliarden-Dollar-„Investitions“- und Wiederaufbaufonds für Iran – sofern ein endgültiges Atomabkommen zustande kommt. Die Administration verbiegt sich in alle Richtungen, um die Öffentlichkeit zu beruhigen, dass dieser Fonds nicht aus Steuergeldern gespeist werde, sondern ein Investitionsvehikel unter Beteiligung von Trumps Golfstaaten-Verbündeten sei. Allerdings hat der Präsident beim Thema Steuergelder schon so oft die Unwahrheit gesagt, dass eine klare Antwort aus dem Umfeld des Weißen Hauses praktisch unmöglich zu bekommen ist.

„Sehr starker Deal“ – Details unbekannt

Warum ist Trumps Deal so viel besser? Er will – oder kann – es nicht sagen. „Es ist ein sehr starker Deal. Niemand weiß, was drinsteht, aber er ist sehr stark, und die meisten Leute scheinen sehr zufrieden zu sein“, sagte der Präsident, als er nach dem Inhalt des Memorandums gefragt wurde.

Unterm Strich warten die meisten Beobachter erst einmal ab, ob der Scheck tatsächlich gedeckt ist, bevor sie eine Öl-und-Gas-Einkaufstour starten oder den Krieg für offiziell beendet erklären. Immerhin war man seit Kriegsbeginn schon mehr als ein Dutzend Mal an diesem Punkt, und der Präsident hat bislang keinen Weg gefunden, sich aus dem größten Schlamassel seiner zweiten Amtszeit zu befreien.