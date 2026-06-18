Republikaner attackieren Trump: Sein Iran-Deal sei eine „Katastrophe“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Beim G7-Gipfel am Mittwoch erklärte Donald Trump Reportern, obwohl „niemand weiß, was es ist“, sei sein angeblicher Deal mit Iran „sehr stark, und die meisten Menschen scheinen sehr zufrieden zu sein.“

Der Deal – tatsächlich ein 14-Punkte-„Memorandum of Understanding“ – wurde wenige Stunden später veröffentlicht. Er erfüllt so gut wie keines der erklärten Kriegsziele der Trump-Administration und lässt zahlreiche Kernfragen offen. Das Dokument fordert „die sofortige und dauerhafte Einstellung aller Militäroperationen an allen Fronten“, einschließlich des Libanon, wo Israel weiterhin Angriffe geflogen hat. Iran soll „alle Anstrengungen unternehmen“, die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr zu öffnen und 60 Tage lang keine Durchfahrtsgebühren erheben. US-Sanktionen gegen Iran sollen aufgehoben werden, und die USA wollen gemeinsam mit regionalen Partnern 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau Irans mobilisieren.

Das Memo sieht vor, dass ein endgültiger Vertrag innerhalb von 60 Tagen ausgehandelt werden soll – mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Trump besteht darauf, dass nichts endgültig sei. „Es ist ein Memorandum of Understanding, und wenn es mir nicht gefällt, fangen wir wieder an, auf sie zu schießen und Bomben auf ihre Köpfe zu werfen“, sagte er am Mittwoch. „Wenn es mir nicht gefällt, wenn sie sich nicht benehmen, schmeißen wir die Bomben wieder genau mitten auf ihre Köpfe.“

Republikaner unter Druck

Viele Republikaner und rechte Kommentatoren sind alles andere als begeistert von dem Entwurf.

„Ronald Reagan dreht sich im Grab um“, schrieb Senator Bill Cassidy (R-La.) – der den Senat nächstes Jahr verlassen wird, nachdem er seine Vorwahl gegen einen von Trump unterstützten Herausforderer verloren hat – auf X. „Irans Atomprogramm wurde nicht eingedämmt, und das Regime hat gelernt, dass Drohungen gegen die Straße von Hormuz funktionieren – und wird dieses Druckmittel zweifellos künftig einsetzen. Jetzt darf Iran unter diesem Deal noch nagelneue Infrastruktur aufbauen.“

Senator Ted Cruz (R-Texas) stimmte in dieselbe Kerbe und sagte gegenüber Reportern: „Die Geschichte lehrt uns, dass Milliarden Dollar an theokratische Fanatiker zu geben, die uns umbringen wollen, keine gute Idee ist. Ich glaube, der Präsident bekommt in dieser Sache sehr schlechte Ratschläge.“

Senator Thom Tillis (R-N.C.), der wie Cassidy nächstes Jahr nicht mehr dem Senat angehören wird, äußerte sich etwas zurückhaltender: Der Deal sei weder „großartig“ noch „schlecht“ – doch die Aussicht, dass möglicherweise 300 Milliarden Dollar an Iran fließen, sei „beunruhigend“. Zudem scheine die USA in Bezug auf das iranische Atomprogramm bei einigen der selbst gesteckten Ziele zu „lavieren“.

Shapiros Wutausbruch

Ben Shapiro, der rechte Kommentator, der Trumps militärische Abenteuer im Nahen Osten bislang treu mitgetragen hatte, ließ jede Zurückhaltung fallen. Der Gründer des Daily Wire rastete wegen des Memorandums regelrecht aus. Shapiro machte vor allem Vizepräsident J.D. Vance verantwortlich und konzentrierte sich auf Berichte, wonach Israel nicht an den Verhandlungen beteiligt gewesen sei, dass die USA und ihre Golfstaaten-Verbündeten einen 300-Milliarden-Dollar-Wiederaufbaufonds für Iran einrichten sollen und dass der Deal Iran weiterhin finanzielle Kontrolle über die Straße von Hormuz belässt.

„Wir hören vom Weißen Haus, vom Präsidenten, dass der Krieg vorbei ist, der Deal steht – aber das entspricht nicht der Realität. Es ist schlicht nicht real. Das Weiße Haus selbst räumt das ein“, sagte Shapiro in seiner Sendung am Mittwoch. „Wenn wir Gelder freigeben oder unsere arabischen Golfstaaten-Verbündeten dazu bringen, Gelder an Iran freizugeben, müssen es keine amerikanischen Steuergelder sein – wir geben trotzdem Geld an Iran. Wer einer Terrorgruppe eingefrorene Gelder auftaut, gibt dieser Terrorgruppe de facto Geld.“

In einem separaten Auftritt bei Fox News bezeichnete Shapiro den geplanten Deal zwischen Iran und den USA als „Desaster, das keines der zentralen Ziele erreicht, die die Administration ausgegeben hatte“.

Fünf Ziele, kein Ergebnis

„Die Administration hatte zu Beginn fünf Ziele formuliert. Erstens: das Atomprogramm beenden – nicht nur Atomwaffen, sondern jegliche Urananreicherung, null Anreicherung. Das steht nicht im Deal. ‚Ballistische Raketen abschaffen‘ – das steht auch nicht im Deal, und der Präsident deutete heute an, dass Iran seine ballistischen Raketen tatsächlich behalten dürfe.“

Selbst die zum Murdoch-Imperium gehörende „New York Post“ – ein verlässlicher Unterstützer des Präsidenten und rechter Positionen – wandte sich gegen den Deal. Die Titelseite der Donnerstagausgabe zeigte eine brennende amerikanische Flagge unter der Schlagzeile „LOVEBOMB: Prez says Islamic regime ’not radical,‘ his deal showers mullahs with cash — and no sanctions.“

Weitere prominente rechte Influencer, darunter Will Chamberlain, Richard Hanania und Piers Morgan, kritisierten den Deal in den sozialen Medien. Der Deal sei „absolut miserabel“, schrieb Chamberlain. „Da führt kein Weg dran vorbei.“

Trump schlägt zurück

Trump scheint den Gegenwind bemerkt zu haben. Am frühen Donnerstagmorgen beschwerte er sich auf Truth Social: „Diese Idioten, die meinen, ich sei nicht hart genug gegenüber Iran gewesen – obwohl der Aktienmarkt gerade ein REKORDHOCH erreicht hat und die Ölpreise ‚purzeln‘ –, sind entweder neidisch, schlechte Menschen oder einfach dumm.“

Strahlt nur so vor Selbstvertrauen nach getaner Arbeit, nicht wahr?