Arzt: Trump in Topform. Beweis? Golfsiege

In einem Gesundheitsbericht, der der nordkoreanischen Propaganda würdig wäre, führte der Arzt von Donald Trump seine „häufigen Siege beim Golf“ an, als er über das „Wohlbefinden“ des Präsidenten sprach. Es wurde viel darüber berichtet , dass Trump dafür berüchtigt ist, beim Golf zu betrügen. Und Siege bei Turnieren zu beanspruchen, die er nie gewonnen hat, oder dass er nie an ihnen teilgenommen hat .

Der Präsident, der älteste, der jemals den Amtseid abgelegt hat, unterzog sich letzte Woche einer jährlichen körperlichen Untersuchung. Dieser Check veranlasste Navy-Kapitän Sean Barbabella, den Arzt des Weißen Hauses, dazu, ihn für „vollständig fit“ zu erklären. Fit, um als Oberbefehlshaber zu dienen.

In einer Zusammenfassung des Gesundheitszustands des Präsidenten ging Barbabella auf Trumps „aktiven Lebensstil“ ein. Der seiner Meinung nach „weiterhin wesentlich zu seinem Wohlbefinden beiträgt“. Barbabella sagte, Trump nehme an „zahlreichen Besprechungen, öffentlichen Auftritten, Presseterminen und häufigen Siegen bei Golfturnieren“ teil.

„Sehr gut, weil ich gewonnen habe“

Ein solcher angeblicher Sieg beim Golf fand am 6. April statt. Da behauptete Trump, er habe die Senioren-Clubmeisterschaft in seinem Trump Jupiter Golf Club gewonnen. Trump sagte den Medien, er fühle sich „sehr gut, weil ich gewonnen habe“.

Er fügte hinzu: „Es ist gut zu gewinnen. Sie haben gehört, dass ich gewonnen habe, oder?“

Der Präsident behauptete auch, er habe in diesem Jahr ein weiteres Turnier gewonnen. Ebenfalls auf einem seiner eigenen Grundstücke. Trump sagte, er habe im Januar die Senioren-Clubmeisterschaft im Trump International West Palm Beach gewonnen. Aber die Palm Beach Post berichtete, dass „niemand ihn spielen sah“. Und er „nicht dafür bekannt war, an dem Turnier teilgenommen zu haben, bis sein Name oben auf der Rangliste auftauchte“.

16 von 18 Siegen sind Fake

Es gibt viele Gründe, Trumps Prahlereien über sein Golfspiel anzuzweifeln. Darunter seine abwegige Behauptung, er habe den Profi Phil Mickelson im Trump Bedminster geschlagen. Der Autor Rick Reilly von Sports Illustrated schrieb ein ganzes Buch darüber, wie Trump beim Golf betrügt, mit dem Titel Commander in Cheat: How Golf Explains Trump. In dem Buch wird auch erzählt, wie Trump den Ball eines Kindes stahl, um das Turnier seines eigenen Clubs zu gewinnen. Reilly überprüfte Trumps erste 18 Meisterschaftsansprüche und stellte fest, dass 16 davon betrügerisch waren.

„Einige, von denen er sagte, dass er sie gewonnen habe. Und er war nicht einmal auf dem Platz“, sagte Reilly gegenüber Rolling Stone .

Trump hat bestritten, beim Golf geschummelt zu haben. Er twitterte 2016 : „Ich schummle nicht beim Golf.“ Als er behauptete, Mikelsons Ergebnis im Jahr 2023 übertroffen zu haben, postete er auf Truth Social : „Nun, einige Leute werden denken, dass das niedrig klingt. Aber es gibt kein Hanky/Lanky. Viele Leute schauen zu. Außerdem bin ich von Agenten des Secret Service umgeben. Man kann nicht viel tun, selbst wenn man wollte. Und das will ich nicht. Aus irgendeinem Grund bin ich einfach ein guter Golfer/Athlet.“

Im Rahmen der Untersuchung bewerteten Trumps Ärzte seine kognitiven Fähigkeiten mit dem Montreal Cognitive Assessment (MoCA) und gaben an, dass er 30 von 30 Punkten erzielte.

Bald kommt die Darmspiegelung

„Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, außer dass ich jede Frage richtig beantwortet habe“, prahlte Trump am Samstag an Bord der Air Force One gegenüber Reportern mit seinem MoCA-Ergebnis und fügte hinzu: „Ich denke, es ist ein ziemlich bekannter Test. Was auch immer es ist. Ich habe jede Frage richtig beantwortet. Ich habe alles richtig gemacht.“

Trump sagte, seine Ärzte hätten „jeden Test durchgeführt, den man sich vorstellen kann“. Eine Darmspiegelung wurde jedoch nicht durchgeführt. Trump hatte eine im Jahr 2024 und seine Ärzte empfehlen ihm, 2027 eine weitere durchzuführen, wenn er fast 81 Jahre alt sein wird.

Trumps Arzt gab an, dass der Präsident Medikamente zur Senkung des hohen Cholesterinspiegels, Aspirin zur „Herzprävention“ und Mometason-Creme gegen eine Hauterkrankung einnimmt. Er leidet außerdem an „saisonalen Allergien. Einer COVID-19-Infektion in der Vorgeschichte. Gut behandelter Rosazea. Aktinischer Keratose. Gutartigen Nävi, Divertikulose. Und einem gutartigen Dickdarmpolyp“. Der Präsident hat sich außerdem einer Kataraktoperation an beiden Augen unterzogen, einem gängigen Eingriff bei älteren Patienten, bei dem eine trübe Augenlinse durch eine künstliche Linse ersetzt wird, um die Sehkraft zu verbessern.

112 Kilogramm

Trump hat dem Bericht zufolge seit seiner letzten Untersuchung im Weißen Haus offenbar 20 Pfund abgenommen. Im Jahr 2020 wog er 244 Pfund, laut dem diesjährigen Bericht wiegt er jedoch 224 Pfund. Seine Blutwerte scheinen alle im Normbereich zu liegen.

„Insgesamt fühlte ich mich in sehr guter Verfassung. Ein gutes Herz, eine gute Seele. Eine sehr gute Seele“, sagte Trump. Der Arzt des Weißen Hauses äußerte sich in seinem Bericht nicht zu Trumps Seele.