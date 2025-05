Trump: Seine Flüchtlingspolitik für weiße Südafrikaner

Inmitten einer weitreichenden Verschärfung der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik plant die Trump-Regierung laut mehreren Nachrichtenagenturen , weiße Südafrikaner am Montag als Flüchtlinge in die USA zu holen. Sie sollen nun einen Weg zur amerikanischen Staatsbürgerschaft erhalten.

Flüchtlingsprogramm zu Beginn der zweiten Amtszeit ausgesetzt

Dieser Schritt ist der erste einer „viel umfangreicheren Umsiedlungsmaßnahme“, erklärte Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, am Freitag gegenüber Reportern . Die Trump-Regierung hatte das Flüchtlingsumsiedlungsprogramm am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit ausgesetzt. Und die Mittel für Umsiedlungsagenturen eingefroren. In Uganda beispielsweise bedeuten diese Kürzungen, dass die Lebensmittelrationen für eine Million Menschen gestrichen wurden .

Geplante Umsiedlung weißer Südafrikaner

„Was in Südafrika geschieht, entspricht genau der Definition, warum das Flüchtlingsprogramm ins Leben gerufen wurde“, sagte Miller . „Dies ist eine Verfolgung aufgrund der Hautfarbe. Das Flüchtlingsprogramm ist nicht als Lösung für die weltweite Armut gedacht. Und historisch gesehen wurde es auch nie so genutzt.“ „The Lever“ berichtete als erstes über die Nachricht, dass weiße Südafrikaner als Flüchtlinge in die USA aufgenommen werden könnten.

Erste Zahlen und Details

Den USA werden etwa 50 weißen Südafrikanern Hilfe bei der Unterbringung, der Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Bedürfnissen gewähren. Das geht aus einem Dokument hervor, das von Associated Press geprüft wurde . Die Trump-Regierung könnte in diesem Jahr bis zu 1.000 Afrikaner aufnehmen. Sie werden Notfallhilfe vom Bundesamt für Flüchtlingsansiedlung erhalten. Einer Abteilung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales.

Miller: „Verfolgung aufgrund der Hautfarbe“

Im Februar erließ die Trump-Regierung eine Verordnung , wonach die USA „die Umsiedlung von afrikanischen Flüchtlingen, die vor staatlich geförderter Diskriminierung aufgrund ihrer Rasse fliehen, fördern“ würden. Das Weiße Haus veröffentlichte außerdem eine Verordnung , wonach die USA nur Flüchtlinge aufnehmen würden, die sich „vollständig und angemessen integrieren können“.

Reaktionen und politische Einordnung

Elon Musk äußert sich auf X

Elon Musk , der Leiter des sogenannten Ministeriums für Regierungseffizienz, wurde in Südafrika geboren. Er hat in einem Beitrag auf X erklärt, dass eine politische Gruppe einen „Völkermord an Weißen“ in dem Land fördere, eine Behauptung, die weitgehend zurückgewiesen wurde.

Institute of Security Studies widerspricht

„Rechtsextreme Gruppen in Südafrika gehen aktiv in die USA und verbreiten diese Idee eines Völkermords an Weißen. Weil natürlich bei einer hohen Mordrate auch Weiße ermordet werden“, erklärte Gareth Newham, Leiter des Programms für Justiz und Gewaltprävention am Institute of Security Studies in Südafrika, gegenüber NBC News im Februar. Weiße Menschen seien wahrscheinlich das Ziel. Weil sie relativ wohlhabend seien, sagte er.

Hintergrund für die Behauptungen der Trump-Regierung ist das kürzlich in Südafrika verabschiedete Enteignungsgesetz , das es der Regierung unter bestimmten Umständen erlaubt, Land zu beschlagnahmen. Dreißig Jahre nach dem Ende der Apartheid sind etwa sieben Prozent der Südafrikaner weiß. Hauptsächlich Nachfahren niederländischer Siedler. Aber sie besitzen fast drei Viertel des Landes. Bislang wurde noch kein Land beschlagnahmt.

Südafrika reagiert offiziell

Die südafrikanische Regierung veröffentlichte am Freitag eine Erklärung , in der sie die Vorstellung, Afrikaner würden diskriminiert, als „unbegründet“ zurückwies.

Kritik an US-Maßnahme

„Es ist äußerst bedauerlich, dass die Umsiedlung von Südafrikanern in die Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel der ‚Flüchtlingsstatus‘ offenbar ausschließlich politisch motiviert ist. Und darauf abzielt, die konstitutionelle Demokratie Südafrikas in Frage zu stellen. Eines Landes, das unter der Apartheid tatsächlich echte Verfolgung erlitten hat. Und unermüdlich daran gearbeitet hat, dass es nie wieder zu einer solchen Diskriminierung kommt“, sagte Chrispin Phiri, Sprecher des Ministeriums für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit.

Sonderbehandlung für weiße Flüchtlinge

Oft dauert es Jahre, bis man als Flüchtling die Genehmigung für die Einreise in die USA erhält. Aber die Afrikaner mussten nur wenige Monate warten. Der Status anderer Flüchtlinge ist ungewiss. Am vergangenen Montag verfügte ein Richter, dass die Trump-Regierung 12.000 Flüchtlinge aufnehmen muss, denen zuvor die Einreise verweigert worden war.

