Anwälte: Trump will asiatische Einwanderer nach Libyen schicken

Die Regierung von Präsident Donald Trump arbeitet daran, ihre sinnlose Grausamkeit gegenüber Einwanderern zu verstärken. Und plant offenbar, asiatische Einwanderer in Kürze durch das Militär nach Libyen zu schicken, wie Einwanderungsanwälte berichten.

Abschiebung nach Libyen trotz Warnung vor Menschenrechtsverletzungen

Der Plan, Einwanderer nach Libyen abzuschieben, würde nicht nur eine wahrscheinliche Menschenrechtsverletzung darstellen. Sondern auch einen weiteren dreisten Akt der Missachtung der Bundesjustiz. Libyen ist ein vom Krieg zerrüttetes Land, das für die weit verbreitete Misshandlung von Migranten bekannt ist.

Richter Brian Murphy bestätigt Verstoß gegen einstweilige Verfügung

Im vergangenen Monat erließ ein Bundesrichter in Massachusetts eine einstweilige Verfügung. Die untersagt es der Trump-Regierung, Nichtstaatsangehörige ohne ein ordentliches Verfahren abzuschieben. Vor allem dann nicht, wenn ihnen keine sinnvolle Gelegenheit gegeben wird, ihre Furcht vor Verfolgung, Folter oder Tötung im Falle ihrer Abschiebung nachzuweisen. Das betrifft auch Abschiebung in ein Drittland. Also ein Land, das nicht ihr Herkunftsland ist.

Geplante Libyen-Abschiebungen widersprechen gerichtlicher Anordnung

Richter Brian Murphy, der diese einstweilige Verfügung erlassen hatte, erließ heute umgehend eine Anordnung. Darin stellte er klar, dass „die angeblich bevorstehenden Abschiebungen, wie sie von Nachrichtenagenturen berichtet werden und wie sie die Kläger anhand von Aussagen von Mitgliedern der Sammelklägergruppe und öffentlichen Informationen zu belegen versuchen, eindeutig gegen die Anordnung dieses Gerichts verstoßen würden“.

Trump verweist auf Heimatschutzministerium bei Nachfrage

Die New York Times berichtete am Dienstag , dass die Trump-Regierung plane, bereits heute mit einem Militärflugzeug Einwanderer nach Libyen zu fliegen. Als Trump heute gefragt wurde , ob er plane, Einwanderer nach Libyen zu schicken, antwortete er: „Ich weiß es nicht. Das müssen Sie bitte das Heimatschutzministerium fragen.“

Anwälte stellen Eilantrag gegen Abschiebung von ICE-Häftlingen

Anwälte der National Immigration Litigation Alliance, des Northwest Immigrant Rights Project und von Human Rights First reichten heute einen Eilantrag bei Murphy ein.

Fehlende Aufklärung und keine Möglichkeit auf Schutzantrag

Die Anwälte warnten , dass „laotische, vietnamesische und philippinische“ Einwanderer, die von der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Texas festgehalten werden, „auf ihre Abschiebung nach Libyen vorbereitet werden. Ein Land, das für seine Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegenüber Migranten, berüchtigt ist“. Sie sagten, die Einwanderer hätten weder die erforderliche Benachrichtigung noch die Möglichkeit erhalten, Schutz gemäß der Konvention gegen Folter zu beantragen.

Anwälte warnen vor Folter, Verschwinden und Tod in Libyen

„Libyen hat eine lange Geschichte extremer Menschenrechtsverletzungen“, schrieben die Anwälte. „Jedes Mitglied der Sammelklägergruppe, das nach Libyen abgeschoben wird, muss mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit Inhaftierung, Folter und sogar dem Verschwinden oder dem Tod rechnen.“

Anwalt schildert Einschüchterung und Zwang zur Unterschrift

Als Beweisstück wurde eine E-Mail eines Einwanderungsanwalts der öffentlichen Verteidigung in Orange County, Kalifornien, beigefügt. Darin heißt es : „Wir haben von Angehörigen erfahren, dass ICE-Beamte in der South Texas Detention Facility gestern einen vietnamesischen Häftling zusammen mit fünf weiteren Personen (darunter einer aus Laos) in einen Raum gebracht und ihnen gesagt haben, sie müssten ein Dokument unterschreiben, in dem sie sich mit ihrer Abschiebung nach Libyen einverstanden erklären. Als sie sich alle weigerten, wurden sie in separate Räume gebracht. Und mit Handschellen gefesselt. Im Grunde genommen Einzelhaft. Nur, um sie zur Unterschrift zu zwingen.“

Weitere Anwälte berichten über Deportationspläne nach Libyen und Saudi-Arabien

Ein weiteres Beweisstück enthielt per E-Mail übermittelte Erklärungen von Anwälten des Asylum Defense Project. Ein Anwalt schrieb, dass ein laotischer Mann im ICE-Bearbeitungszentrum in Südtexas „möglicherweise in Kürze nach Libyen oder Saudi-Arabien abgeschoben wird“. Sie sei dorthin gefahren, um sich mit den Einwanderern zu treffen. „Aber sie wurden bereits weggebracht“, schrieb ihre Kollegin.

Trump-Regierung missachtet Gerichtsbeschlüsse erneut bei venezolanischen Migranten

Die Trump-Regierung hat bereits Hunderte venezolanischer Migranten ohne ordentliches Verfahren in ein berüchtigtes Mega-Gefängnis in El Salvador abgeschoben. T trotz der Anordnung eines Bundesrichters, dies nicht zu tun. Mit der Begründung, dass niemand die Regierung zwingen könne, sie zurückzuholen. Trump und seine Beamten haben sich nachdrücklich geweigert, Kilmar Abrego Garcia zurückzuholen. Einen Mann aus Maryland, den sie illegal in das mittelamerikanische Land abgeschoben hatten. Selbst nachdem der Oberste Gerichtshof eine einstimmige 9:0 Entscheidung erlassen hatte, die ihnen die „Erleichterung“ seiner Rückkehr auferlegte.

Menschenrechtslage in El Salvador und Libyen als Tiefpunkt

Das Gefängnissystem in El Salvador ist bekannt für Folter und Misshandlungen. Und das Justizsystem ist praktisch ein „schwarzes Loch“, wie Rolling Stone berichtet hat . Aber die Abschiebung von Einwanderern nach Libyen wäre ein neuer Tiefpunkt.

Außenministerium bestätigt 2023 schwere Misshandlungen in Libyen

Der Jahresbericht 2023 des Außenministeriums über Menschenrechtspraktiken in Libyen stellte unter anderem Folgendes fest. „Glaubwürdige Berichte über willkürliche oder rechtswidrige Tötungen, einschließlich außergerichtlicher Tötungen. Verschleppungen. Folter oder grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch die Regierung und bewaffnete Gruppen aller Seiten. Harte und lebensbedrohliche Haftbedingungen. Willkürliche Verhaftungen oder Inhaftierungen. Schwerwiegende Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz. Oolitische Gefangene oder Häftlinge. Willkürliche oder rechtswidrige Eingriffe in die Privatsphäre. Bestrafung von Familienangehörigen für mutmaßliche Straftaten eines Verwandten. Schwere Misshandlungen in einem Konflikt, darunter Berichte über zahlreiche Todesfälle oder Verletzungen von Zivilisten.“

Der Bericht zeichnete ein noch düstereres Bild für Migranten und Flüchtlinge.

Bericht dokumentiert willkürliche Tötungen, Folter und Inhaftierungen

„Migranten, Flüchtlinge und andere Ausländer waren besonders gefährdet, entführt zu werden“, heißt es in dem Bericht. Der Bericht fügt hinzu, dass „diese Personen weiterhin Gefahr laufen, von bewaffneten Gruppen, die Menschenhandel oder Migrantenschmuggel betreiben, festgenommen zu werden“.

An anderer Stelle heißt es in dem Bericht: „Eine unbekannte Anzahl von Personen, darunter Flüchtlinge, Asylsuchende und andere Migranten, wurden in Einrichtungen unter der Kontrolle bewaffneter Gruppen festgehalten“. Darunter auch in „extralegalen Einrichtungen, die von Schleusern und anderen nichtstaatlichen Akteuren betrieben werden“.

Misshandlungen durch bewaffnete Gruppen dokumentiert

Weiter heißt es: „Die kriminellen und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, die die extralegalen Einrichtungen kontrollieren, folterten und misshandelten die Inhaftierten regelmäßig. Und setzten sie willkürlichen Tötungen aus. Vergewaltigungen und sexueller Gewalt. Schlägen. Elektroschocks. Verbrennungen. Zwangsarbeit. Entzug von Nahrung und Wasser, Das geht aus Dutzenden von Zeugenaussagen hervor, die internationalen Hilfsorganisationen und Menschenrechtsgruppen vorliegen. In vielen Fällen war der Zweck dieser Misshandlungen Berichten zufolge, Zahlungen von den Familien der Inhaftierten zu erpressen.“

Libyens Regierungen dementieren angebliche Abschiebeabkommen