Trumps Angriff auf Veteranen fordert bereits erste Opfer

Trump-Angriff auf Veteranen fordert bereits erste Opfer

US-Präsident Donald Trump hat Anfang Februar eine Durchführungsverordnung mit dem Titel „ Remaking the Federal Workforce “ (Neugestaltung der Bundesverwaltung) unterzeichnet, in der im Wesentlichen die Entlassung einer Reihe von Mitarbeitern gefordert wird. Das Ministerium für Veteranenangelegenheiten war ursprünglich davon ausgenommen, doch diese Formulierung wurde inzwischen aus der Verordnung gestrichen.

Trump unterzeichnet Februar 2024 Dekret zur Umstrukturierung der Bundesbehörden

Diese Kehrtwende ist bezeichnend für die doppelzüngige Haltung der Trump-Regierung gegenüber den Männern und Frauen, die ihr Leben für die Vereinigten Staaten gegeben haben.

Rücknahme der VA-Ausnahme: Widerspruch zur angeblichen Veteranenfreundlichkeit

Trump, Elon Musk und VA-Minister Doug Collins haben öffentlich betont, wie sehr ihnen die Veteranen am Herzen liegen. Und haben versichert, dass sie nicht von den umfassenden Kürzungen der sogenannten „Department of Government Efficiency“ (Behörde für Regierungseffizienz) betroffen sein werden. Gleichzeitig haben sie hinter den Kulissen daran gearbeitet, dass die VA von allen Bundesbehörden die meisten Kürzungen hinnehmen muss.

Wie können beide Dinge wahr sein? Ich glaube, Orwell nannte das Doppeldenken. Und die Trump-Regierung gibt darin eine Meisterklasse.

Ursprüngliche Pläne: VA-Sabotage und der spätere Schwenk zum MISSION Act

Trump hatte vor, das VA während seiner ersten Amtszeit zu privatisieren. Laut Trumps ehemaligem VA-Minister versuchten seine politischen Beauftragten innerhalb des VA zunächst, die Programme für Veteranen zu sabotieren. Einfach, indem sie sie funktionsunfähig machten oder die Programmleiter schikanierten. Als Veteranenverbände sich wehrten und Trump erkannte, dass ihm dies die Wiederwahl kosten könnte, schwenkte die Regierung auf den MISSION Act um. Der ermöglichte es Veteranen, zwischen der Versorgung durch das VA oder einer privaten Versorgung auf Kosten der Regierung zu wählen.

Wiederaufnahme der Privatisierungspläne nach Trumps Wiederwahl

Da die lästige Wiederwahl nun kein Thema mehr ist, hat Trump seine Bemühungen, die VA von innen heraus zu zerstören, wieder aufgenommen. In derselben Woche, in der seine Regierung keine Kürzungen versprach, kündigten Trump und DOGE Pläne an, über 80.000 Stellen bei der VA zu streichen. Tausende wurden bereits entlassen. Darunter Mitarbeiter der Suizid-Hotline und des Telemedizin-Dienstes. Sogar ein Programm, das Veteranen half, Hypothekenausfälle zu vermeiden, wurde gestrichen.

ProPublica deckt interne VA-Dokumente zu dramatischen Folgen der Kürzungen auf

Trumps Krieg gegen die VA hat sich kürzlich von bürokratischer Sabotage zu regelrechter Grausamkeit verschärft. ProPublica berichtete diese Woche über interne E-Mails der VA, die die erschreckenden, unmittelbaren Folgen dieser Kürzungen bestätigen.

Verlust lebensrettender Krebsforschung und Studien zu toxischer Belastung

Über 1.000 Veteranen verloren den Zugang zu lebensrettenden Krebsstudien. Die Forschung zur Suizidprävention und zu toxischen Belastungen wurde ausgesetzt oder eingestellt. Ein wichtiges Krebsregister, an dem ich selbst und viele andere Veteranen gearbeitet haben, wurde zur sofortigen Schließung vorgesehen.

Ziel: Degradierung der VA-Versorgung bis zur Übernahme durch Privatwirtschaft

All dies ist Teil eines Plans, der es Trump ermöglicht, Veteranen zu schwächen. Die VA an den Meistbietenden zu verkaufen. Es soll sichergestellt werden, dass Veteranen eine minderwertige, nicht spezialisierte Versorgung erhalten. Bis ein privates Gesundheitssystem, das dafür berüchtigt ist, Hindernisse für die Gesundheitsversorgung zu errichten, die Kontrolle übernehmen kann. So werden die Gewinne für Trumps Spender maximiert. Während die Veteranen leiden und sterben müssen.

PACT-Gesetz 2021 sollte eigentlich Versorgung verbessern

Der Kongress hat das nicht gefordert. Die Veteranenverbände haben das nicht gefordert. Die amerikanische Öffentlichkeit hat das nicht gefordert. Tatsächlich haben die Gesetzgeber vor nur drei Jahren auf Drängen ihrer Wähler das parteiübergreifende PACT-Gesetz verabschiedet.

Trump und DOGE behindern Studien zu Krebs, Opioidabhängigkeit und PTBS

Um die Versorgung von Veteranen zu verbessern, die an Krankheiten leiden, die mit Verbrennungsgruben, Agent Orange und anderen toxischen Belastungen in Verbindung stehen. Das Trump-Team, das nun durch DOGE gestärkt ist, hat daran gearbeitet, diese Erweiterung zu kippen. Studien zu fortgeschrittenen Krebserkrankungen und zur Behandlung von Opioidabhängigkeit werden verzögert oder gestrichen. Sozialarbeiter, die obdachlosen Veteranen helfen, wurden entlassen und nach Protesten wieder eingestellt. Sie stehen aber wahrscheinlich als Teil der 80.000 geplanten Entlassungen im Veteranenministerium auf der Streichliste.

Führende Wissenschaftler verließen das VA

Die Gefahr für kranke Veteranen wird noch verschärft. Weil Trump die Mittel für führende Forschungseinrichtungen wie die Harvard University gekürzt und die Beziehungen zu ihnen abgebrochen hat. Diese hatten dem VA führende Wissenschaftler, Ärzte und Forscher zur Verfügung gestellt, um Krebs, PTBS und Sucht zu erforschen, oft ohne Kosten für die Regierung.

Zukunftsstrategie von Trump, Collins und Musk: KI statt Versorgung

Trump und Musk haben jedoch sehr wohl einen Plan für unsere Veteranen und unsere aktiven Soldaten, die irgendwann Veteranen werden. Künstliche Intelligenz, Einstellungsstopps und die Schließung von 30 VA-Krankenhäusern, wie aus den DOGE-Dokumenten hervorgeht, die ProPublica erhalten hat. Währenddessen reden Trump und Collins weiterhin mit gespaltener Zunge über die Politik und Finanzierung der VA. Und von den republikanischen Kongressabgeordneten ist kein Mucks zu hören. Nicht einer hat sich für die Veteranen eingesetzt.

Trumps symbolische Aktionen: „Victory Day“ statt Veterans Day

Trump sagt, er spreche für Veteranen, wenn er fordert, dass wir „wieder anfangen sollten, unsere Siege zu feiern“. Die Regierung musste einen Kurswechsel vornehmen , nachdem er versucht hatte, den Veterans Day den Veteranen zu nehmen, indem er ihn in „Victory Day for World War I“ umbenannte. Aber seine Bemühungen, die einzige staatliche Einrichtung zu zerstören, die Veteranen davon abhält, mit dem Hut in der Hand an Straßenecken zu betteln, sind noch in vollem Gange.

Aufruf zur politischen Verantwortung – nicht nur für Trump

Während die VA sich von der Versorgung von Veteranen dazu wandelt, ihnen zu helfen, sie zu töten, klebt ihr Blut nicht nur an Trumps Händen. Noch nicht einmal an denen von Musk oder Collins. Ihr Blut klebt auch an den Händen jedes einzelnen Amerikaners. Insbesondere derjenigen Amerikaner, die derzeit im Kongress sitzen und nichts unternehmen, um sie aufzuhalten.