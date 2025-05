Indien-Pakistan: Trump verbucht Waffenstillstand für sich

US-Präsident Donald Trump hat sich den Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan zugeschrieben, der am Samstag jedoch sofort wieder zusammenbrach. Die New York Times berichtet, dass es kurz nach der Einigung der Staatschefs auf den Waffenstillstand zu Kämpfen an der Grenze zwischen den beiden Ländern kam.

Trump beansprucht Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan

Trump, Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio waren Berichten zufolge an den Gesprächen beteiligt. Obwohl Indien erklärte, der Waffenstillstand sei „direkt zwischen den beiden Ländern“ ausgehandelt worden.

Ankündigung über Truth Social

Trump gab die Vereinbarung in den sozialen Medien bekannt, nachdem es mehrere Tage lang zu den heftigsten Kämpfen zwischen den beiden Atommächten seit Jahrzehnten gekommen war.

„Nach einer langen Nacht der Gespräche unter Vermittlung der Vereinigten Staaten freue ich mich, bekannt geben zu können, dass Indien und Pakistan sich auf einen VOLLSTÄNDIGEN UND SOFORTIGEN WAFFENSTILLSTAND geeinigt haben“, schrieb Trump am Samstagmorgen auf Truth Social. „Ich gratuliere beiden Ländern zu ihrem gesunden Menschenverstand. Und ihrer großen Klugheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

Ishaq Dar, stellvertretender Premierminister und Außenminister Pakistans, bestätigte den Waffenstillstand in einem Beitrag auf der sozialen Plattform X .

Erste Zweifel und neue Gefechte

Am Samstagabend jedoch berichtete ein lokaler Abgeordneter in Indien und Pakistan gegenüber The New York Times , dass die Kämpfe seit zwei Stunden andauerten. Er sagte, es seien keine Opfer gemeldet worden. Ein hochrangiger indischer Beamter bestätigte die Kämpfe. Er sagte auch, dass pakistanische Drohnen über dem von Indien verwalteten Kaschmir und dem indischen Bundesstaat Punjab aufgetaucht seien.

Omar Abdullah meldet Explosionen

„Was zum Teufel ist gerade mit dem Waffenstillstand passiert? In ganz Srinagar sind Explosionen zu hören!!!“, schrieb Omar Abdullah, Ministerpräsident von Jammu und Kaschmir, auf X. Srinagar ist eine Stadt in dieser Region.

Offizielle Reaktionen auf den Bruch

Der indische Außenminister Vikram Misri warf Pakistan vor, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben.

„In den letzten Stunden gab es wiederholte Verstöße gegen die Vereinbarung, die heute Abend zwischen den Generaldirektoren für Militäroperationen Indiens und Pakistans getroffen wurde“, sagte Misri am Samstagabend laut CNN .

„Dies ist ein Verstoß gegen die heute getroffene Vereinbarung. Die Streitkräfte reagieren angemessen. Und nehmen diese Verstöße sehr ernst“, sagte er.

Rückblick auf die Vermittlerrolle der USA

Indien und Pakistan kontrollieren jeweils Teile Kaschmirs, beanspruchen jedoch beide das gesamte Gebiet für sich. Auslöser der Kämpfe war ein Terroranschlag im indisch verwalteten Teil Kaschmirs im vergangenen Monat.

Das genaue Ausmaß von Trumps Beteiligung an dem Waffenstillstandsabkommen ist unklar. Indien gab am X bekannt, dass der Waffenstillstand „direkt zwischen den beiden Ländern ausgehandelt“ worden sei.

Ein hochrangiger pakistanischer Geheimdienstmitarbeiter sagte der Times , Rubio habe eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen gespielt. Und Trump die Verdienste für den Abschluss des Abkommens zugeschrieben.

Rubio und Vance äußern sich öffentlich

„Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass die Regierungen Indiens und Pakistans sich auf einen sofortigen Waffenstillstand und die Aufnahme von Gesprächen über eine Vielzahl von Themen an einem neutralen Ort geeinigt haben“, schrieb Rubio auf X .

„Wir würdigen die Weisheit, Besonnenheit und staatsmännische Kompetenz der Premierminister [Narendra] Modi und [Shehbaz] Sharif, die den Weg des Friedens gewählt haben“, fügte er hinzu.

Am Donnerstag bezeichnete Vance den Krieg in Fox News als „grundsätzlich nichts, was uns etwas angeht“. Aber Vance rief schließlich Modi an, berichtete CNN , was der Sender als „kritischen Moment“ bezeichnete. CNN berichtete auch, dass die Trump-Regierung das Abkommen nicht ausgearbeitet habe. Aber dazu beigetragen habe, dass die Staatschefs beider Länder miteinander sprachen.

US-Außenministerium lobt Trump-Regierung

„Es war eine wunderbare Partnerschaft“, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, laut CNN . „Dies war das Ergebnis der Arbeit von Vizepräsident J.D. Vance. Natürlich der gesamten Regierung, die die Vision und die Erkenntnisse von Präsident Trump umgesetzt hat. Zusammen mit meinem Mann, Außenminister Marco Rubio.“