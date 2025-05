Magst du Tootsie Rolls? Ein Einblick in Trumps ausgeprägte Süßigkeiten-Sucht

Trump Derangement Syndrome: Was es mit dieser „Diagnose“ auf sich hat

Verfassungskrise, Justizmissbrauch und persönliche Exzesse im Weißen Haus

Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit ist Präsident Donald Trump damit beschäftigt, Verfassungskrisen auszulösen. Ordentliche Verfahren und andere grundlegende Rechte in Brand zu setzen. Die US-Wirtschaft mit einem Handelskrieg auf der Grundlage erschreckend schlechter Mathematik ins Wanken zu bringen. Das Justizministerium und andere Behörden dazu zu benutzen, seine politischen Feinde ins Visier zu nehmen. Und ein Maß an Gesetzlosigkeit und Korruption in die Bundesregierung zu bringen wie es seit, nun ja, vielleicht noch nie zuvor gesehen wurde. ´Ú nd das alles, während seine Gefolgsleute rund um die Uhr daran arbeiten, ihm die autoritären Befugnisse eines verrückten „Königs“ zu verschaffen.

Außerdem konsumiert er, wie ein Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte, „wahnsinnig viel Süßigkeiten – einfach unglaublich viel Süßigkeiten“.

Trumps „Süßigkeiten-Sucht“ im Oval Office

Es ist allgemein bekannt, dass Trump ein so begeisterter Diet Coke -Trinker ist, dass er sich einen „Diet Coke-Knopf“ auf dem Resolute Desk im Oval Office des Weißen Hauses installieren ließ. Was viele seiner Wähler und größten Fans vielleicht nicht einmal über ihren Lieblings„ Diktator “ am „ersten Tag“ wissen, ist, dass Trump – laut verschiedenen aktuellen und ehemaligen Regierungsbeamten und Wahlkampfhelfern sowie anderen informellen Beratern und Freunden – ein langjähriger, selbsternannter „Süßigkeiten-Süchtiger“ ist.

Tootsie Rolls, M&Ms und Diet Coke am Resolute Desk

Während seiner beiden Amtszeiten und seiner Präsidentschaftskampagnen hat Trump laut sieben Quellen dafür gesorgt, dass er immer reichlich Süßigkeiten um sich herum hat. In seinen beiden Präsidentschaften ließ er seine Mitarbeiter Schalen oder Körbe mit verschiedenen Süßigkeiten – Tootsie Rolls, Reese’s, Karamellbonbons, Life Savers, M&Ms, Starburst, Hershey’s, Mars-Riegel, Milky Ways, einfach alles – im Westflügel aufstellen.

Manchmal steht eine Schale oder ein Korb mit Süßigkeiten direkt vor dem Oval Office. Und wenn er Heißhunger hat, ruft er enge Mitarbeiter herbei, um sie ins Oval Office zu bringen.

Schalen voller Zucker: So lief Trumps Alltag mit Schokoriegeln und Karamell

Der Präsident, der sich selbst als lebenslangen Abstinenzler bezeichnet, bezeichnet seine Süßigkeiten laut drei der Quellen manchmal scherzhaft als „meinen Alkohol“. Wenn Trump während seiner beiden Amtszeiten im Weißen Haus nach Süßigkeiten verlangt, ruft er angeblich Dinge wie „Bringt mir den Alkohol!“ oder „Gib mir den Alkohol!“.

Politische Besprechungen mit Starburst und Milk Duds

Jahrelang übernahmen bestimmte Spitzenberater abwechselnd die Rolle des „Süßigkeiten-Boten“, wie zwei Trump nahestehende Quellen berichten. Alles, damit Trump schnell und einfach an seine Leckereien kommen konnte. Als Präsident hat Trump es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Süßigkeitenliebe vor hochrangigen Regierungsbeamten und anderen Verbündeten während zahlreicher wichtiger politischer Sitzungen, darunter auch solche, in denen mögliche Bombenziele und militärische Reaktionspläne oder die Zahl der Covid-19-Todesfälle diskutiert wurden, zu verharmlosen. Das alles, während er Süßigkeiten auspackte und naschte. Das sagen zwei Quellen mit direktem Wissen über die Angelegenheit.

Süßigkeiten im Zentrum der Macht während entscheidender Kabinettssitzungen

Einige dieser aktuellen und ehemaligen Trump-Beamten sagen, dass der Präsident manchmal auch aus Stress Süßigkeiten isst. Ein ehemaliger hochrangiger Berater erinnert sich, dass Trump während seines monatelangen Kreuzzugs zur Annullierung der Präsidentschaftswahlen 2020, die er gegen Joe Biden verloren hatte, „ungewöhnlich große“ Mengen an Süßigkeiten gegessen habe.

„Er isst tonnenweise Süßigkeiten“, fasst ein anderer ehemaliger hochrangiger Trump-Mitarbeiter zusammen.

Art Laffer, Wirtschaftspolitik und Tootsie Rolls im Weißen Haus

Am 10. März, wenige Wochen bevor Trump an seinem sogenannten „Liberation Day“ einen massiven neuen Handelskrieg begann, traf sich der Präsident im Oval Office mit Art Laffer. Ein berühmter Reagan-Ökonom, der seit Jahren informeller Berater und Freund von Trump ist. Laffer sagt, es sei ein einstündiges Gespräch gewesen, in dem sie über Wirtschaftspolitik und eine Vielzahl anderer Themen gesprochen hätten.

Treffen mit dem Präsidenten: Wirtschaftspläne zwischen Karamellbonbons

Laffer erzählt Rolling Stone, dass der Präsident ihn bei seiner Ankunft im Oval Office, als sie sich an den Resolute-Schreibtisch setzten, fragte: „Mögen Sie Tootsie Rolls?“ Zu diesem Zeitpunkt schwenkte Trump etwas, das Laffer als „großen Süßigkeitenkorb“ bezeichnet.

„Da war eine Menge drin. Er wühlte darin herum“, erzählt er. „Er warf mir zwei Tootsie Rolls zu. Und schleuderte sie quer über den Schreibtisch.“

Trump fragte auch: „Oh, mögen Sie Milk Duds?“. Und schob dem Ökonomen eine „kleine Schachtel Milk Duds“ zu. Laffer sagt, dass er später im Gespräch „irgendwie“ ein paar Karamellbonbons bekam. Obwohl er sich nicht sicher ist, ob und wann der Präsident sie ihm zugeschoben hat. „Er hat natürlich auch Süßigkeiten gegessen“, sagt er. „Das war sehr charmant.“

„Er sagte zu mir: ‚Wissen Sie, es gibt Menschen, die alkoholabhängig sind. Aber ich bin süchtig nach Süßigkeiten.‘ Ich antwortete ihm scherzhaft: ‚Ich bin süchtig nach beidem!’“

Der Präsident habe daraufhin gelacht, berichtet Laffer.

Als wir am Mittwoch um eine Stellungnahme baten, war das Personal des Weißen Hauses nicht amüsiert. Oder doch?

Reaktionen aus dem Trump-Lager: Candy Corn statt Kritik

„Während Präsident Trump jeden Tag unermüdlich daran arbeitet, Amerika wieder groß zu machen, gibt es Fake-News-Medien wie Rolling Stone, die offenbar mehr daran interessiert sind, Unwahrheiten zu verbreiten und Geschichten zu erfinden. Deshalb liest sie niemand mehr und sie werden schlechter bewertet als Candy Corn“, sagt Steven Cheung, Kommunikationsdirektor im Weißen Haus unter Trump.

Trump – der mittlerweile eine internationale Bewegung des rechten Autoritarismus anführt – und seine Vorliebe für Süßigkeiten wurden bereits in früheren Berichten angedeutet.

Weiße-Haus-Sprecher reagiert auf Medienberichte mit Spott

So berichtete beispielsweise die Washington Post im Januar 2018 , dass der damalige Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy (R-Kalifornien), als „Trumps Problemlöser, Freund und Süßigkeitenmann“ fungierte. Und bemerkt hatte, dass „der Präsident, als er nach einer Handvoll Starbursts griff, darauf achtete, zwei Sorten herauszupicken und zu essen. Kirsche und Erdbeere“.

Die Post fügt hinzu, dass McCarthy – begierig darauf, sich einzuschmeicheln – wenige Tage, nachdem er von Trumps Vorliebe erfahren hatte, „eine große Menge Starbursts kaufte. Und einen Mitarbeiter bat, den Vorrat zu sortieren. Und nur diese beiden Geschmacksrichtungen in ein Glas zu füllen. McCarthy sorgte dafür, dass sein Name auf der Seite des Geschenks stand. Das laut einem Mitarbeiter des Weißen Hauses einem grinsenden Trump überreicht wurde.“

Heuchelei im Kabinett: Süßigkeitenverbot für Arme, Vorrat für Trump