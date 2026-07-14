Trump stichelt gegen Lindsey Graham wegen dessen kurzer Opposition nach dem 6. Januar

Donald Trumps Reaktion auf den plötzlichen Tod von Lindsey Graham war erwartungsgemäß chaotisch. Der Präsident hat den verstorbenen Senator aus South Carolina überwiegend gelobt – und gleichzeitig dessen Tod genutzt, um die Demokraten anzugreifen, über den SAVE America Act zu wettern und den Kongress zum Beschluss kryptofreundlicher Gesetze zu drängen. „Zu Ehren von Lindsey Graham, einem großen Unterstützer, sollte der US-Senat den Clarity Act verabschieden“, schrieb er Montagmorgen auf Truth Social.

Trump hat auch ein paar Spitzen gegen seinen langjährigen Verbündeten eingestreut – der, wie alle seine langjährigen Verbündeten, ruhig etwas treuer hätte sein können.

„Er hatte einen schlechten Moment, das war die Sache mit dem 6. Januar, als er aufstand: ‚So, jetzt reicht‘s mir. Schluss damit. Ich mache das nicht mehr mit‘“, sagte Trump am Montag gegenüber Fox News. „Dann rief er mich ungefähr 40 Minuten später an und sagte: ‚Habe ich das wirklich gesagt? Das kann ich nicht glauben‘ – und nahm alles zurück. Also gebe ich ihm eine 99 statt einer 100.“

Trump und der 6. Januar

„Ich hatte damit nichts zu tun, das soll jeder wissen“, legte Trump mit Blick auf die Ausschreitungen des 6. Januar nach, bei denen ein gewalttätiger Mob seiner Anhänger das Kapitol stürmte, um die Zertifizierung der Wahl von 2020 zu verhindern. „Menschen wurden dadurch furchtbar zerstört, obwohl sie absolut nichts falsch gemacht hatten. Ich war sehr stolz darauf, allen eine Begnadigung zu gewähren.“

Graham hatte sich in den Stunden nach dem Sturm tatsächlich von Trump losgesagt. „Zählt mich raus, jetzt ist endgültig genug“, erklärte er in einer Rede im Senat kurz nach dem Angriff – bevor er, laut Trump, wenig später wieder zu ihm zurückkroch. Graham blieb fest in Trumps Lager, verurteilte den 6. Januar aber weiterhin: Zum Jahrestag im vergangenen Jahr bezeichnete er ihn als „dunklen Tag in der amerikanischen Geschichte“ und widersetzte sich Trumps pauschaler Begnadigung der Randalierer.

Trump brüstete sich auch damit, Graham in den Vorwahlen der Republikanischen Partei 2016 besiegt zu haben. „Er war total gegen mich“, erinnerte sich der Präsident. „Er hat gegen mich gekämpft. … Ich lag in den Umfragen weit vorne. Er sagte: ‚Ich kriege dich in South Carolina. Ich werde dich in South Carolina erledigen.‘ Das hat nicht so gut geklappt. Ich scherze darüber. Es war unglaublich.“

Grahams Wandel zum Verbündeten

Graham war während der Vorwahlen 2016 tatsächlich erbitterter Trump-Gegner und schrieb damals den berühmten Satz: „Wenn wir Trump nominieren, werden wir vernichtet……..und wir werden es verdienen.“

Seit Graham den Untergang der Partei prophezeite, ist gut ein Jahrzehnt vergangen. In der Politik eine Ewigkeit – und Graham starb als so enger Verbündeter des Mannes, den er einst verabscheute, dass Trump am Montag forderte, Grahams Schwester solle seinen Senatssitz übernehmen. „Das wäre eine wunderbare Ehrung für Lindsey, der sie über alles liebte!“, schrieb der Präsident.