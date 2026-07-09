Trump muss E. Jean Carroll 5,8 Millionen Dollar für sexuellen Missbrauch und Verleumdung zahlen

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Ein Bundesrichter hat am Mittwoch entschieden, dass E. Jean Carroll die 5,8 Millionen Dollar einfordern darf, die seit dem Zivilprozess auf einem Treuhandkonto liegen – nachdem eine Jury Präsident Donald Trump des sexuellen Missbrauchs und der Verleumdung für schuldig befunden hatte. Das berichtet die Associated Press. Trumps Anwälte beantragten umgehend einen Zahlungsstopp, um das Urteil anfechten zu können.

Trump wurde in einem Zivilprozess 2023 haftbar befunden – einem Verfahren, dem er fernblieb –, nachdem Carroll ihn beschuldigt hatte, sie 1996 in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses angegriffen zu haben. Möglich wurde die Klage, weil New York ein zeitlich begrenztes Fenster öffnete, das Überlebenden sexueller Übergriffe erlaubte, auch nach Ablauf der Verjährungsfrist Klagen einzureichen.

Carroll, heute 82 Jahre alt, warf Trump vor, sie verleumdet zu haben, nachdem sie ihre Version der Ereignisse in einem Memoir aus dem Jahr 2019 veröffentlicht hatte. Das Urteil bescherte ihr zunächst fünf Millionen Dollar, die seither durch Zinsen gewachsen sind. Der U.S. Supreme Court entschied kürzlich, dass das Urteil Bestand hat – und ebnete damit den Weg für die Entscheidung von Richter Lewis A. Kaplan in dieser Woche.

Reaktionen auf das Urteil

Vertreter von Carroll und Trump reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage des ROLLING STONE.

Carroll schilderte der Jury 2023, wie aus einer harmlosen Begegnung in einem Kaufhaus etwas Bedrohliches wurde. Trump bestritt, Carroll jemals getroffen zu haben, und bezeichnete sie in einem Interview als „nicht mein Typ“.

In einem separaten Verfahren fechtet Trump ein weiteres Urteil über 83 Millionen Dollar an, das Carroll wegen Verleumdung zugesprochen wurde – das Ergebnis eines Prozesses in Manhattan im Jahr 2024, bei dem Richter Kaplan die Jury anwies, den Befund der vorherigen Jury zu akzeptieren und lediglich die Höhe des Schadensersatzes für Äußerungen während Trumps Präsidentschaft festzulegen. Die Anwälte des Präsidenten argumentierten, das habe eine angemessene Verteidigung unmöglich gemacht. Sie legen Berufung ein, und das Justizministerium soll dem Vernehmen nach beim Supreme Court darauf drängen, die Bundesregierung als haftende Partei in dem Fall einzusetzen.

Carroll über ihre Klage

In „Ask E. Jean“, einer Dokumentation, die im vergangenen Frühjahr erschien, sprach Carroll über ihre Entscheidung, Trump zu verklagen. „Er nannte mich eine Lügnerin, und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen“, sagte sie.