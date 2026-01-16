Trumps „Jahr Null“ ist vorbei. Jetzt kommt die Abrechnung

Irgendwann früh in Donald Trumps zweiter Amtszeit – nachdem er die Gefängnisse von Randalierern geleert und eine Terrorkampagne gegen Bundesbedienstete begonnen hatte, aber lange bevor er den Ostflügel abreißen ließ – tauchte in meinem Kopf eine ferne Erinnerung auf.

Es war 1992, und ich war ein junger Reporter in einem gespaltenen Liberia, unterwegs auf der verlassenen Straße von der staubigen Stadt Gbanga, wo Charles Taylor und seine Rebellenarmee herrschten, in die Hauptstadt Monrovia.

Am Stadtrand kam ich an den Ruinen einer Wasseraufbereitungsanlage vorbei, die Taylors jugendliche Rebellen mit sichtlicher Freude in Stücke geschossen hatten.

„Das Gesetz des Dschungels“

Diese ländlichen Revolutionäre hatten noch nie Wasser- oder Elektrizitätswerke gesehen und keine Ahnung, wie sie funktionierten. Sie wussten nur, dass alles, was von der herrschenden Elite errichtet worden war, zerstört werden musste, bevor Liberia endlich – wie Taylor es formulierte, mir direkt ins Gesicht blickend und von bewaffneten Männern umgeben, kurz bevor ich Gbanga hastig verließ – wieder dem „Gesetz des Dschungels“ überlassen werden konnte.

Ich kehre immer wieder zu diesem Bild zurück, weil es für mich den Kern dessen trifft, was 2025 nach Washington brachte. Es wird als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem Trumps erschreckende Revolution in die Hauptstadt einzog – und letztlich als das Jahr, in dem sie verloren ging.

Während seiner ersten Amtszeit delegierte Trump das Regieren an eine Reihe farbloser Berater, die sich selbst als menschliche Leitplanken verstanden, deren Aufgabe es war, ihn halbwegs innerhalb der weißen Linien konservativen Denkens zu halten. Diese zweite Amtszeit hingegen ist ein Ausflug ins Gelände. Sichtbar müder und erratischer, je näher er der 80 kommt, stützt sich Trump nun auf einen Kreis gleichgesinnter Berater – Stephen Miller, Russell Vought, Vizepräsident J.D. Vance –, die Autoritarismus und weiß-nationalistische Identität offen bejahen, wie immer sie es auch nennen mögen.

Trumps Anti-Intellektuelle interessieren sich nicht für alte konservative Gemeinplätze wie die Rückgabe von Macht an die Bundesstaaten oder die Ausweitung globaler Märkte. Was sie anstreben, ist nichts Geringeres als eine radikale Neuordnung der Gesellschaft – und zunehmend der internationalen Ordnung –, beginnend mit der Demütigung der gebildeten Elite und der Delegitimierung allen sozialen Fortschritts der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Kern ist Trumps Bewegung ein Krieg gegen die Moderne.

Krieg gegen die Moderne

Das ist für Amerika neu, für den Rest der Welt jedoch weniger. Vielleicht lässt sich die Bewegung also besser verstehen, wenn man Trump nicht mit Tyrannen oder früheren Präsidenten vergleicht, sondern mit einigen der berüchtigtsten anti-intellektuellen Aufstände des vergangenen Jahrhunderts: den Maoisten in China, den kambodschanischen Roten Khmer, Taylors jugendlicher Rebellion.

Natürlich ist das im wörtlichen Sinn eine Übertreibung. Was auch immer Trump sein mag, er ist gewiss kein Massenmörder, und selbst unsere eskalierende politische Gewalt – die schlimmste seit den 1960er-Jahren – ist im Vergleich zu dem, was diese Länder erlitten, geringfügig.

In rein ideologischer Hinsicht ist MAGA jedoch im Grunde der verfeinerte Cousin dieser gröberen, gewalttätigeren Aufstände. Glaubt wirklich jemand, Trump wolle Elektroautos abschaffen, weil er sich so sehr um Öl sorgt? Wäre das der Fall, hätte er die Auffahrt des Weißen Hauses nicht einen Tag lang in einen Tesla-Showroom verwandelt. Nein, die nationale Energiepolitik wird inzwischen vollständig von Tribalismus und Rache bestimmt. Dass Trump mit einem Federstrich Milliarden Dollar an Windprojekten auslöscht, unterscheidet sich nicht von Taylors Soldaten, die Wasserwerke zusammenschossen – ein befriedigendes „Fuck you“ an die Intelligenzija, selbst wenn es das Land um Jahre zurückwirft.

Aufstände der Unwissenheit teilen immer bestimmte Merkmale: eine Kampagne der Vergeltung gegen die gebildeten Klassen, ethnische Abschottung und das Sündenbockmachen des Anderen, die offizielle Umschreibung der etablierten Geschichte. (Pol Pots Rote Khmer erklärten den Beginn ihrer brutalen Herrschaft in Kambodscha bekanntlich zum „Jahr Null“, mit dem Anspruch, die moderne Geschichte vollständig zu begraben.) Unweigerlich kommt der Moment, in dem nationale Identität durch eine einzelne Kultfigur ersetzt wird.

Jahr Null

Trump könnte diese Kästchen kaum besser abhaken, selbst wenn es einer dieser Gedächtnistests wäre, die er nach eigener Aussage mit Bravour besteht. Eine eisige Kampagne gegen Universitäten, Kanzleien, Medien und Richter führen: Check. Die nationale Kultur übernehmen und offizielle Geschichtsbilder säubern: Check. Einwanderer als „Müll“ beschimpfen und erklären, Amerika gehöre in erster Linie weißen Christen: Check.

Dann gibt es noch die Trump-Münzen und Trump-Anleihen, das Trump Kennedy Center und das Donald-J.-Trump-Institut für Frieden, die Feier von Trumps Geburtstag (statt des von Martin Luther King Jr.) mit freiem Eintritt in Nationalparks, die riesigen Banner mit einem finster blickenden Trump an Ministeriumsgebäuden – bemerkenswert ähnlich den Saddam-Hussein-Bannern, die ich einst im baathistischen Irak sah. Check, check und check.

Der legendäre Hunter S. Thompson sagte 1972, als er für dieses Magazin über den Wahlkampf berichtete, über Richard Nixon, dieser verkörpere „jene dunkle, habgierige und unheilbar gewalttätige Seite des amerikanischen Charakters, die jedes andere Land der Welt zu fürchten und zu verachten gelernt hat“. Wenn das so ist, dann steht Trumps Bewegung für etwas anderes: jene ressentimentgeladene, von Wut getriebene Seite der Menschheit, die die meisten Länder heute als Feind der Aufklärung erkennen.

Doch hier ist die gute Nachricht: Amerika ist kein unterentwickeltes Land, das versucht, Jahrhunderte des Kolonialismus abzuschütteln. Und trotz dessen, was manche Alarmisten behaupten, sind unsere schwankenden Institutionen noch nicht kollabiert. Hier dürfen die Menschen immer noch wählen – größtenteils jedenfalls –, weshalb Trumps radikale Revolution mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Höhepunkt bereits überschritten hat. Jahr Null in Washington brachte genau die Art von Vergeltung, die Trump versprochen hatte. Jahr Eins sieht nach einer anderen Geschichte aus.

Die Abrechnung beginnt

Es war früher ein Witz, wenn Trump vorhersagte, wir würden so viel gewinnen, dass wir es satt hätten zu gewinnen. Für den größten Teil des vergangenen Jahres jedoch schien es, als würde er dieses Versprechen tatsächlich einlösen.

Trump gewann im Kongress, beim Supreme Court, bei den Kanzleien und Medienkonzernen, die ihm zahlten, was faktisch offenen Bestechungen gleichkam. Es war in der Tat unerquicklich, und jeder Demokrat, mit dem ich sprach, stellte dieselbe ratlose Frage: Wo blieb die Empörung? Wie konnten so viele Amerikaner dafür gestimmt haben?

Die Antwort ist kompliziert. Sie haben es getan – und sie haben es nicht.

Trump war, man erinnere sich, noch 2022 politisch toxisch. Hätte ihm als Privatmann nicht sowohl Gefängnis als auch der finanzielle Ruin gedroht, bin ich mir nicht sicher, ob er überhaupt versucht hätte, eine dritte Präsidentschaftskandidatur aufzustellen.

Was ihn mehr als alles andere wiederbelebte, war, dass die Demokraten darauf bestanden, eine eigene heftige Kulturrevolution zu starten. Nachdem Joe Biden die Präsidentschaft mit dem Versprechen gewonnen hatte, zu einer Art Normalität zurückzukehren, sah er zu, wie linke Aktivisten und Akademiker begannen, die Säulen des Liberalismus des 20. Jahrhunderts einzureißen – indem sie die Meinungsfreiheit als Werkzeug der Unterdrücker verhöhnten, sich in personalisierten Pronomen und albernen Sprachvorschriften verloren, von der Abschaffung der Polizei sprachen und das Land in eine Reihe identitätsbasierter Kränkungen aufteilten.

Erschöpfte Wähler

Nicht, dass die meisten weißen Wähler Probleme wie rassistische Ungerechtigkeit, Transrechte oder ausufernde Polizeigewalt nicht anerkannt hätten. Sie wollten nur nicht für diese Probleme verantwortlich gemacht werden und schreckten vor radikalen Lösungen zurück. Die Wähler sorgten sich um die explodierenden Lebenshaltungskosten, und die Demokraten schienen sich immer um jemand anderen zu sorgen.

Das waren die beiden Grundpfeiler von Trumps Anziehungskraft, insbesondere für viele weiße Unabhängige – dass er der einzige sei, der zwischen ihnen und einem Wahrheits- und Versöhnungsregime stehe, und dass er sich tatsächlich auf Dinge konzentrieren würde, die die arbeitenden Menschen in Amerika betreffen. All der Irrsinn rund um Wahlleugnung und Vergeltung wirkte einfach wie Trump, der Trump ist – der Preis, den man zahlt, um das Land wieder zum Laufen zu bringen.

Doch was taten Trump und seine Partei nach ihrem Sieg? Sie machten exakt denselben Fehler, deuteten den Sinn eines bescheidenen Wahlsiegs falsch und begannen eine anti-intellektuelle Säuberung, statt tatsächlich irgendetwas zu reformieren. In mancher Hinsicht ist Trumps kultureller Aufstand das dunkle Spiegelbild dessen, was ihm vorausging. Seine Version der Gedankenpolizei richtet sich gegen im Ausland geborene Bürger und Impfstoffwissenschaftler. Sein Verständnis identitätsbasierter Kränkung dreht sich um die Verfolgung des weißen Amerikas.

Der Aufstand mag wirksam sein, beliebt war er nie. Laut Gallup lag Trumps Zustimmungsrate bei 47 Prozent, als er im Januar sein Amt antrat – ausgesprochen enttäuschend für einen frisch gewählten Präsidenten. Von dort aus gleicht die Trendlinie einer Anfänger-Skipiste. Im Dezember fiel Trump auf etwa 36 Prozent Zustimmung, was angesichts seiner unerschütterlichen Unterstützung durch 25 bis 30 Prozent der Wählerschaft vermutlich ungefähr das untere Ende markiert.

Politische Realität

Als die Wähler im November bei den außerplanmäßigen Wahlen erstmals über Trumps erstes Jahr urteilen konnten, waren die Ergebnisse verblüffend und eindeutig. Die Republikaner verloren nicht nur die Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia, sondern auch nachgeordnete Rennen in Mississippi und Georgia. Nichts deutet auf eine baldige Trendwende hin. Trump wird nicht beliebter, während seine imperialistische Außenpolitik zunehmend einem pubertären Spiel Risiko ähnelt („Du nimmst Grönland; ich greife Kamtschatka an.“). Und er wird in der Öffentlichkeit auch nicht weniger oft einnicken, je weiter die Monate voranschreiten.

Sollten die Republikaner bei den Zwischenwahlen abgestraft werden, kann Trump weiter Dekrete erlassen und Staatsanwälte schikanieren, doch sein radikales Programm wäre bereits gescheitert. Überlegungen zu einer illegalen dritten Amtszeit wären Stoff für Satire. Die Banner würden leise abgehängt. Und das Gespräch, das unmittelbar nach dem November beginnt – über die nächste Wahl –, würde Trump dorthin rücken, wo er es am wenigsten mag: an den Rand.

Natürlich gibt es dafür keine Garantie; vor vier Jahren zu dieser Zeit war Biden kaum beliebter als Trump, und seine Partei übertraf bei den Zwischenwahlen die Erwartungen. Dass wir uns jedoch in einem ähnlichen politischen Klima wiederfinden – mit der hochfliegenden sozialen Agenda der Regierungspartei, die frontal auf die wirtschaftliche Realität trifft –, sollte uns etwas sagen.

Kein Markt für eine Fortsetzung

Seit mindestens einem Jahrzehnt stecken wir in einem Kreislauf sich duellierender Kulturprogramme fest, getrieben von identitätsbasierten Ideen zur Neugestaltung der Gesellschaft. Und das wissen wir: Die Amerikaner sind davon schlicht erschöpft. Bei aller Polarisierung, über die meine Branche so gern spricht, bei all den viralen Tweets und der demonstrativen Tugendhaftigkeit bleiben wir ein pragmatischeres Land, als unsere Parteien oder Medien glauben.

Amerika wird im kommenden Jahr seine eigene radikale und gewaltsame Neugestaltung der Gesellschaft vor 250 Jahren feiern. Was die Wähler uns immer wieder zu sagen versuchen, ist, dass es für eine Fortsetzung kaum Nachfrage gibt.