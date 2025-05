Trump: 400-Millionen-Dollar-Jet-Geschenk aus „Herzensgüte“ der Katarer

Donald Trump versteht nicht, warum alle so besorgt sind, dass er ein 400 Millionen Dollar teures Flugzeug von der Regierung Katars angenommen hat. Eines, das als neues Air Force Once dienen soll. Und das der Präsident Berichten zufolge nach seinem Ausscheiden aus dem Amt über seinen Präsidentenbibliotheksfonds behalten wird.

Trump auf Truth Social: Kritik sei „nur Neid der Demokraten“

„Die Tatsache, dass das Verteidigungsministerium ein Geschenk in Form eines 747-Flugzeugs erhält, um die 40 Jahre alte Air Force One vorübergehend zu ersetzen, und zwar in einer sehr öffentlichen und transparenten Transaktion, stört die korrupten Demokraten. So sehr, dass sie darauf bestehen, dass wir den vollen Preis für das Flugzeug bezahlen. Das kann doch jeder! Die Demokraten sind Weltklasse-Verlierer!!! MAGA“, schrieb der Präsident am späten Sonntagabend auf Truth Social und repostete die Nachricht am Montagmorgen auf X.

Pressekonferenz: „Ich würde niemals ein solches Angebot ablehnen“

Trump ging während einer Pressekonferenz näher darauf ein. „Ich halte das für eine großartige Geste von Katar. Und weiß das sehr zu schätze“‘, sagte er. „Ich würde niemals ein solches Angebot ablehnen.“

ABC News berichtete am Sonntag, dass Trump den als „fliegenden Palast“ bezeichneten Jet als Teil eines schockierend offensichtlichen Versuchs der katarischen Regierung akzeptiert, Einfluss auf das Weiße Haus zu kaufen. Dies ist die jüngste Entwicklung in einer beunruhigenden Reihe offenkundig korrupter Manöver von Trump und seiner Regierung. Vom Krypto-Unternehmen des Präsidenten bis hin zu den Geschäften seiner Familie im Nahen Osten.

Demokraten kritisieren mögliche Rechtsverstöße

Ja, die Demokraten sind sauer. „Das ist keine gute Idee. Selbst wenn das Flugzeug der US-Regierung geschenkt würde“, schrieb Senator Chris Murphy (D-Ct.). Er wies darauf hin, dass das Flugzeug Berichten zufolge nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt seiner Präsidentenbibliothek geschenkt werden soll. „Aber Trump DARF DAS FLUGZEUG BEHALTEN??? Das ist einfach eine Barzahlung an Trump im Austausch für Gefälligkeiten. Das ist einfach illegal.“

Jamie Raskin: Verstoß gegen US-Verfassung

„Die Verfassung ist eindeutig“, schrieb der Abgeordnete Jamie Raskin (D-Md.) als Reaktion auf den Bericht. Und wies darauf hin, dass die Verfassung besagt , dass der Präsident ohne Zustimmung des Kongresses keine Geschenke oder Zuwendungen ‚jeglicher Art‘ von einem anderen Staat annehmen darf.

Auch Trumps Verbündete reagieren mit Sorge

Auch einige der engsten Verbündeten Trumps sind nicht glücklich.

Laura Loomer: „Ein Schandfleck für die Regierung“

„Ich liebe Präsident Trump. Ich würde mich für ihn opfern. Aber ich muss die Dinge beim Namen nennen. Wir können kein 400-Millionen-Dollar-Geschenk von Dschihadisten in Anzügen annehmen“, schrieb Laura Loomer, eine rechtsextreme Aktivistin, die Trump in Personalfragen berät , auf X. Sie fügte hinzu, dass die Annahme des Flugzeugs ‚ein solcher Schandfleck‘ für die Regierung wäre. Und dass sie ‚so enttäuscht‘ sei.

Pam Bondi unterzeichnete den Deal – und arbeitete für Katar

Die Einzelheiten der Flugzeugübergabe sind noch unklar. Und die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte Fox News am Montag, dass die rechtlichen Details „noch ausgearbeitet werden“. Generalstaatsanwältin Pam Bondi, die den Deal unterzeichnet hat, arbeitete früher als Lobbyistin für die katarische Regierung.

„Jede Spende an diese Regierung erfolgt stets in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz. Und wir verpflichten uns zu größtmöglicher Transparenz“, fügte Leavitt in der Sendung ‚Fox & Friends‘ hinzu. Auf die Frage, ob es Bedenken gebe, dass Katar eine Gegenleistung erwarte, antwortete Leavitt mit „absolut nicht“. Und erklärte, Trump arbeite „nur im Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit“.

Trumps Reise nach Katar und neue Geschäftsfelder

Die Schlussfolgerung lautet also, dass eine ausländische Regierung, die bekannt dafür ist, Einfluss zu kaufen , einfach einen palastartigen Jet im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar verschenkt, weil sie sich … großzügig fühlt?

Trumps Reaktion auf kritische Fragen zum Jet

Trump wurde am Montag von Reportern dieselbe Frage gestellt, ob Katar eine Gegenleistung erwarte. Er ignorierte sie weitgehend. Er prahlte damit, wie schön die Flugzeuge in „arabischen Ländern“ im Vergleich zur aktuellen Air Force One seien. Und wies darauf hin, dass die Vereinigten Staaten viel für Katar getan hätten. Dass das Flugzeug eine „nette Geste“ sei. Später attackierte er einen Reporter, der ihn zu dem Flugzeug befragte.

Reporter wird ignoriert und verspottet

„Sie sind ABC Fake News, richtig?“, sagte Trump, bevor er dem Reporter sagte, er solle sich ‚schämen‘, weil er ihn gefragt hatte, was er den Menschen sagen würde, die den Luxusjet als Geschenk an ihn betrachten. Dann erzählte er etwas über den legendären Golfspieler Sam Snead. „Haben Sie jemals von ihm gehört?“, fragte Trump, bevor er erzählte, dass Snead gesagt habe, wenn jemand Ihnen einen Putt schenkt, nehmen Sie ihn. Und wie „dumm“ es wäre, darauf zu bestehen, den Putt selbst zu machen. „Merken Sie sich das. Sam Snead. Wenn sie Ihnen einen Putt schenken, nehmen Sie ihn. Gehen zum nächsten Loch. Und sagen Sie vielen Dank.“