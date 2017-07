Bud Spencer haut sie alle raus: Gedenkbriefmarken nun ausverkauft

Es war so eine schöne Idee! Die Deutsche Post wollte gemeinsam mit der „Bild“ für ein echtes Halleluja-Gefühl bei den zahlreichen Fans von Bud Spencer sorgen. Dafür boten beide an seinem ersten Todestag am 27. Juni über einen „PLUS-Artikel“ auf 10.000 Bögen limitierte Sonderbriefmarken des Schauspielers an. Jeder Käufer konnte dabei aus zehn verschiedenen Motiven wählen und so seine individuelle Marke zusammen basteln.

Bud Spencer ließ die Server streiken

Die Post hatte aber noch einen weiteren K.O.-Schlag für die geduldigen Fans parat. Denn als der Server am Tag darauf unter großer Ankündigung der „Bild“ noch einmal hochgefahren wurde, brach er gleich wieder ein. Nur wenige bekamen ihre heißersehnten Marken mit Buddy-Motiv.

Zum Wochenende ging dann aber alles reibungslos – und alle Fans von Bud Spencer, die ihre individuelle Briefmarke ergattern wollten, konnten zuschlagen. Das Kontingent von 10.000 Bögen ist inzwischen restlos ausverkauft.