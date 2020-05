Dass U2-Sänger Bono seinen 60. Geburtstag eher ruhig und in sich gekehrt begehen will, wussten wir bereits – und auch, dass er die Zeit der Corona-Selbstisolation zum Listenschreiben nutzt, hatte er bereits bekannt gegeben. An seinem Ehrentag lässt der Musiker seine Fans nun an einer ambitionierten Liste teilhaben. Auf den sozialen Netzwerken der Band sowie auf der Website u2.com veröffentliche Bono eine Liste mit sechzig Songs, die ihm laut eigenen Angaben das Leben gerettet haben. Damit nicht genug: Er wendet sich auch in Briefen an die Musiker – oder deren Hinterbliebenen.

„Songs, die mir das Leben gerettet haben“

„Dies sind einige der Lieder, die mir das Leben gerettet haben… die, ohne die ich nicht hätte leben können… die, die mich von dort nach hier gebracht haben, von null auf 60… durch all die Schrammen, alle Arten von Ärger, vom Ernsthaften bis zum Albernen… und die Freude, hauptsächlich Freude… Ich wollte den Künstlern danken und allen , die geholfen haben, sie zu machen… Sie haben dasselbe für mich getan… Ich schreibe einen Fanbrief zu jedem Lied, um zu versuchen, meine Faszination zu erklären… Ich werde einige hier und auf ‚U2.com/60songs‘ teilen“, schreibt der Sänger. Weiterlesen Bono wird 60: So verbringt der U2-Frontmann seinen Geburtstag im Ausnahmezustand

Bono schreibt Fanbriefe an Pavarotti, Billie Eilish, David Bowie und Kraftwerk

Den ersten von mehreren Briefen, die er teilte, verfasste Bono an Luciano Pavarottis Tochter Alice. „Liebe Alice, ich habe dich ewig nicht gesehen… wie sonst auch bin ich ein loyaler aber unverlässlicher Freund“, beginnt er den Brief. „Miserere“ (ein Song, den Pavarotti unter anderem mit Bono und dem italienischen Musiker Zucchero aufgenommen hatte), erklärt er, sei eines seiner Lieblingscrescendos des 2007 verstorbenen Operntenors – und erwähnt im Laufe des Briefs auch seinen Vater Bob, seinen Freund Zucchero sowie Sänger Andrea Bocelli.

Auch von Billie Eilish – und ihrem Bruder Finneas – schwärmt Bono in höchsten Tönen. Ihr Song „Everything I Wanted“ sei „eine schwarze Schönheit, schmerzend und wundervoll verwundbar und beängstigend, furchtlos und beunruhigend“. Bono weiter: „Ich denke an Carole King, ich denke an Roy Orbison. Aber genau wie sie, hat das hier nicht existiert bevor du es tatest“.