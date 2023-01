Jordan Joy Hewson, Tochter von U2-Sänger Bono, hat zum Jahresabschluss 2022 ein Bikini-Selfie gepostet. „Love you 2022“ titelte sie.

Auf dem Foto präsentiert sie einen Seestern. Die berechtigte Kritik, Seesterne könnten sterben, sollten sie aus dem Wasser genommen werden, wurde auf Instagram postwendend geäußert. „Sorry but you shouldn’t grab starfish and take them out of the water, they are very sensitive animals and die super easy“, postete ein User.

Abseits dieses Fauxpas war es ein gutes Jahr für den Hewson-Clan: Die Autobiographie ihres Vaters, „Surrender“, erhielt überwiegend positive Kritiken. Zuletzt wurde bekannt, dass Bono im Beacon Theater in New York eine Residency zum Buch präsentieren wird.

Auch für Jordan Hewson, 33, war es ein gutes Jahr. Ihr Tech Start-Up „Speakable“, dass sie 2019 auf eine Forbes 30 under 30 Liste brachte, ist weiterhin erfolgreich. Aushängeschild ist das Plug-In „Action Button“. Es soll Nutzer*innen soziales Engagement erleichtern – zu jeder bewegenden Nachricht präsentiert der „Action Button“ Spendenaktionen auf seriösen Portalen.