U2: „How to Dismantle an Atomic Bomb“ – alle Infos zum fetten Reissue

Anscheinend wollte das Label nicht länger warten! Bereits am 22. November feiern U2 das 20. Jubiläum des in Wirklichkeit 2005 veröffentlichten U2-Albums „How To Dismantle An Atomic Bomb“.

Tatsächlich ihr letztes Werk, das nicht nur viele Grammys erhielt, sondern auch zum Millionenseller wurde. Die Singles „Vertigo“ und „Sometimes You Can’t Make It On Your Own“ gelangten auf Platz eins der UK-Singles-Charts. Es sollten ihre letzten Spitzenreiter sein.

Die 20th Anniversary Edition erscheint im Remaster, inklusive Bonus-Song „Fast Cars“ (ursprünglicher Titel: „Xanax and Wine“). Dazu das bisher nur auf DVD verfügbare Chicago-Konzert als Audio-CD.

Das limitierte „8 LP Super Deluxe Collectors Boxset“ und die 5-CD Edition enthalten außerdem „How To Re-Assemble An Atomic Bomb“ mit fünf unveröffentlichten Songs aus dem Archiv, die bislang leider nicht näher spezifiziert sind. Die Neu-Edition von „How To Dismantle An Atomic Bomb“ erscheint am 22. November 2024 in insgesamt sechs Konfigurationen.

„How To Dismantle an Atomic Bomb“ – 8-LP-Box

Inhalte:

– „How To Re-Assemble An Atomic Bomb“, mit neuen, unveröffentlichten Songs, die „im Archiv der ursprünglichen HTDAAB-Sessions wiederentdeckt wurden“

– 8 x 12“ 180g schwarzes Vinyl

– Remastertes Originalalbum + Bonus-Track „Fast Cars“

– Eine Auswahl von Remixen, u.a. von Hot Chip, Trent Reznor und Jacknife Lee. Enthält auch 4 bisher unveröffentlichte Remixe

– Zum ersten Mal auf Vinyl die „Vertigo 2005: Live From Chicago“-Show

-Fotobuch von Anton Corbijn mit handschriftlichen Notizen des Fotografen und Fotos

– 8 Sonderdrucke, die von der Band illustriert wurden, in einer Folio-Hülle

ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß schrieb über das Album: „Die elf „Atomic Bomb“-Songs stellen einfach nur souverän alles aus, was U2 können: Sie schlagen einen Bogen vom Dunkel ins Licht, von der Angst zur Zuversicht – einen Weg, den Bono immer wieder geht, aber selten dermaßen berückend. Von „Vertigo“ bis „Yahweh“ ist es ein weiter Weg, begleitet von alarmierenden Gitarrensounds, die The Edge hier nicht unter irgendwelchem Klimbim versteckt. Nur halb im Scherz nannte Bono es „unser erstes richtiges Rockalbum“.

Immense Kraft und grace under pressure prägen die politischen Songs („Love And Peace Or Else“ und vor allem das gnadenlos realistische „Crumbs From Your Table“) genau wie die Liebeslieder („All Because Of You“). Und zwischendurch erlaubt sich Bono sogar ein bisschen fast verbotene Sinnlichkeit („A Man And A Woman“)“