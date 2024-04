Nach mehr als zehn Jahren Ehe haben U2-Bassist Adam Clayton und seine Frau Mariana Teixeira de Carvalho ihre Scheidung bekannt gegeben. Das Paar hätte sich sich im Guten getrennt und sei „einvernehmlich geschieden“.

Tochter soll weiterhin gemeinsam großgezogen werden

Ein Sprecher bestätigte am Sonntag (28. April) gegenüber der „Sunday World“ die Trennung Claytons von dem brasilianischen Model: „Nach mehr als 10 Jahren Ehe haben sich der Musiker Adam Clayton und die Anwältin Mariana Teixeira de Carvalho einvernehmlich scheiden lassen.“ Vier Jahre nach der Hochzeit bekam das Paar 2017 ihre gemeinsame Tochter, die sie auch trotz der Scheidung weiterhin gemeinsam großziehen wollen. So heißt es in der Erklärung: „Beide werden weiterhin voll in die Betreuung ihrer Tochter eingebunden sein und bitten darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.“

Weitere Hintergründe oder Erklärungen zur Scheidung wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Mehr zum Thema Sacha Baron Cohen und Isla Fisher geben Scheidung bekannt

2013 fand die Hochzeit statt

Das Ehepaar lernte sich in de Carvalhos Heimatland Brasilien kennen, bevor es 2013 nach vier Jahren Beziehung im engsten Freundes- und Familienkreis in Dublin heiratete. Die zweite, größere Feier, bei der auch Claytons Bandkollegen Bono, The Edge und Larry Mullen Jr. dabei waren, fand wenige Tage später in Frankreich statt.

Die Musiker standen zuletzt im Rahmen ihrer Las-Vegas-Residency in der Sphere gemeinsam auf der Bühne. Von September 2023 bis März 2024 spielte die Rockband 40 Konzerte in der Veranstaltungsstätte.