U2 in Köln: Hier powert Bono alle Zweifel an seiner Stimme weg

Fans drückten die Daumen – und sie wurden belohnt. Nachdem Bono beim Konzert in Berlin am Samstag (31. August) die Stimme versagte und U2 nach fünf Songs, nach „Beautiful Day“, gar den Auftritt abbrechen mussten, wurde das Schlimmste befürchtet.

Weiterlesen Kritik: U2 live in Berlin – und Bono sagt: „No more Chemnitz!“ Beim Konzert seiner Band U2 mischt Bono sich in die deutsche Politik ein. Aber warum eigentlich auch nicht? Die Show an sich ist übrigens fast dieselbe wie 2015.

Viele hatten Angst, dass die gesamte „Experience + Innocence“-Tour in Gefahr sei. Doch für die Auftritte in Köln (04+05. September) und Hamburg (03.+04. Oktober) gab es schon einen Tag später Entwarnung. Der Doktor hatte dem 58-jährigen grünes Licht gegeben. Der Gig am gestrigen Dienstag in Köln wurde zum Comeback für Bono.

U2 in Köln: Bono powert die Songs durch

Even Better Than The Real Thing:

https://www.youtube.com/watch?v=ErPlMaeYUpM Video can’t be loaded: U2 Even Better Than The Real Thing, Köln 2018-09-04 Cologne – U2gigs.com (https://www.youtube.com/watch?v=ErPlMaeYUpM)

Red Flag Day:

https://www.youtube.com/watch?v=HnAfYpnaSIk Video can’t be loaded: U2 Red Flag Day, Köln 2018-09-04 Cologne – U2gigs.com (https://www.youtube.com/watch?v=HnAfYpnaSIk)

Lights Of Home:

https://www.youtube.com/watch?v=Fg2XiXmuslg Video can’t be loaded: U2 Lights Of Home, Köln 2018-09-04 Cologne – U2gigs.com (https://www.youtube.com/watch?v=Fg2XiXmuslg)

The Blackout: