U2: alle Infos zum ausgefallenen U2-Konzert – Ticket-Rückgabe und mehr

Im September 2019 gibt Herbert Grönemeyer Open-Air-Konzerte in Berlin und Gelsenkirchen. Alle Infos zu Tickets und Vorverkauf hier.

Herbert Grönemeyer erweitert seine Tour. Im Anschluss an die Konzertreise durch die Hallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz im Frühjahr 2019 wird der Sänger auch zwei Open-Air-Konzerte geben. Am 3. September 2019 tritt der 62-Jährige mit seiner Band in der Berliner Waldbühne auf, am 7. September gastiert er in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Der Vorverkauf für die beiden Shows startet am Mittwoch, den 18. Juli um 10 Uhr auf eventim.de. Damit wird Grönemeyer insgesamt 18 Konzerte im nächsten Jahr geben, 16 davon in der Halle, von denen viele bereits ausverkauft sind. HERBERT GRÖNEMEYER - OPEN AIR 2019 03.09.2019 – Berlin, Waldbühne…