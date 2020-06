U2: The Edge spricht über Pläne für „Achtung Baby“-Jubiläumstour

Der Amerikaner wird erst 2021 hier auftreten.

Er ist einer von vielen, denen das Coronavirus die Tour versaut hat: Jason Isbell and The 400 Unit werden diesen November nicht mehr nach Deutschland kommen. Stattdessen werden die Konzerte in Berlin und Köln, präsentiert von ROLLING STONE, nächstes Jahr stattfinden. Ein Jahr später… Der Auftritt im Berliner Festsaal Kreuzberg wird nun am 08. November 2021 stattfinden, das Konzert im Gloria in Köln am 10. November 2021. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Vergangenen Monat veröffentlichte der aus Alabama stammende Musiker sein neuestes Album „Reunions“, welches er gemeinsam mit The 400 Units aufgenommen hat. In zehn Songs beschäftigt sich der…