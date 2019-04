U2: Was trieb Bono in Bayern?

Bono in Bavaria: Der U2-Sänger soll sich zur Zeit in der Nähe von Rosenheim aufhalten. Doch was treibt Bono denn dort?

Der Sänger wurde unter anderem in einem Restaurant im bayerischen Rosenheim gesichtet, wo er anschließend für ein Foto mit den Mitarbeitern bereit stand. U2tour.de haben darüber berichtet, die U2-Fanseite ist aber auch für ihre ziemlich treffsicheren Aprilscherze bekannt. Dementsprechend kommentierten viele Follower auf Facebook, dass sie fast an der Nase herumgeführt worden wären.

Bono feat. Elvis

Kneipen-Besuchern hätte Bono verraten, dass er in Bayern sei, um seine „Kenntnisse der deutschen Sprache“ zu verbessern. Die „Bavarian-Skills“ seien laut Bono für ein „Duett“ mit dem 1977 verstorbenen Elvis Presley notwendig. Darauf fallen wir nicht rein.

Dass die Elvis-Duett-Sache ein Scherz ist – so klug sind wir auch. Aber was machte der U2-Sänger denn in Deutschland? An der Authentizität des Fotos würden wir ungerne zweifeln …

