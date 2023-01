Bono preist U2-Show in Las Vegas an: So was hätte die Welt noch nicht gesehen

Foto: Getty Images, Paul Morigi. All rights reserved.

U2-Sänger Bono hat bestätigt, dass die Band über eine Residency-Show in Las Vegas verhandelt. Er sagte außerdem, diese Aufführung würde spektakulärer und extravaganter als alle bisherigen Auftritte der Gruppe werden.

„Wir haben bisher noch nichts unterschrieben. Aber wenn wir den Vertrag unterzeichnen würden und durchziehen, worüber wir die ganze Zeit sprechen, dann wäre das mit nichts zu vergleichen, was wir jemals zuvor gemacht haben“, sagte der 62-Jährige im SmartLess-Podcast. Er ergänzte: Wenn die Ideen umgesetzt würden, wäre das etwas Außergewöhnliches, was noch nie jemand in der Glitzermetropole gesehen habe.

Bono hielt sich jedoch bedeckt, ob Schlagzeuger Larry Mullen Jr. in die Pläne einbezogen wird. Der Musiker sagte zuletzt, er brauche eine Auszeit. Zudem benötige der 61-Jährige Mullen Jr. Operationen, um wieder spielen zu können, und wolle sich Zeit nehmen, um gesund zu werden.

Die Konzerte würden wahrscheinlich in der MSG-Sphere stattfinden. Dabei handelt es sich um eine am Vegas Strip neu erbaute Arena. Sie sei das weltgrößte kugelförmige Gebäude und biete 17.500 Sitz- und 20.000 Stehplätze. Als besonderer Effekt sollen auch 4D-Techniken wie Geruch und Wind bei dort stattfindenden Shows eingesetzt werden.