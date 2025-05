Überraschungsauftritt: ABBA-Mitglieder bei der „Voyage“-Show

ABBA :: „The Singles – The First Fifty Years“

Zum dreijährigen Jubiläum der ABBA-Show „Voyage“ in London sorgten Frida Lyngstad und Benny Andersson für einen besonderen Moment: Die beiden ABBA-Mitglieder überraschten das Publikum mit einem persönlichen Auftritt.

Rührende Worte und ein humorvoller Moment

Lyngstad trat auf dem Logen-Balkon auf und richtete emotionale Worte an die Fans: „Ich liebe euch sehr, danke für all eure Unterstützung in all den Jahren. Es ist schwer vorstellbar, dass es schon fast 50 Jahre her ist.“

Die Sängerin erinnerte daran, dass sie in diesem Jahr 80 Jahre alt wird, was das Publikum mit tosendem Applaus und Jubel honorierte. Noch einmal sagte sie: „Ich liebe euch, danke.“ Danach griff Benny Andersson zum Mikrofon und scherzte: „Zwei Männer gehen in eine Bar …“, beendete den Witz aber nicht – stattdessen überließ er der virtuellen Band das Rampenlicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lyngstad und Andersson waren während ihrer Zeit bei ABBA verheiratet, trennten sich jedoch 1980 wieder. Auch Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog, die anderen beiden Mitglieder des Quartetts, waren einst verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. ABBA trennte sich 1982 aufgrund von persönlichen Differenzen, obwohl die Band selbst es immer als „Pause“ bezeichneten. 2021 erschien das Album „Voyage“, was als letztes Album der Band gilt.

„ABBA Voyage“: Technik trifft auf Nostalgie

Die Show „Voyage“ zieht seit ihrer Premiere im Jahr 2022 mit einer innovativen Mischung aus Nostalgie und Hightech viele Besucher:innen an. In der speziell errichteten Arena im Osten Londons treten digitale Avatare der ABBA-Mitglieder auf, die ihre größten Hits wie „Dancing Queen“ oder „Waterloo“ mit performen.

Ursprünglich sollte die Show im November 2024 enden, wurde jedoch aufgrund der enormen Nachfrage bis Januar 2026 verlängert. Ein endgültiges Ende des Events ist damit aber noch nicht besiegelt. Zum dreijährigen Jubiläum wurde die Setlist der Show verändert.