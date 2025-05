ABBA: 50 Jahre „ABBA“ – Neuerscheinung auf Vinyl

Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich schon 50 Jahre her, dass ABBA ihr drittes Album veröffentlichten – und jetzt kommt „ABBA“ zurück auf Vinyl. Am 13. Juni 2025 erscheint der Re-Release als Half Speed-gemasterte 45RPM-2LP-Vinylversion mit neuen Texten. Das Ganze wurde von Miles Showell in den Abbey Road Studios neu abgemischt und landet jetzt auf 180g-Vinyl im Klappcover.

Neben dem Album gibt’s eine limitierte Box mit vier farbigen 7“-Singles, die sich an die Original-Releases von 1975 anlehnen. Die Box enthält „Mamma Mia“, „SOS“, „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do“ und „So Long“, diesmal auf weißem, rot-transparentem, rotem und gelbem Vinyl. Jedes Single-Cover ziert ein Bandmotiv aus der damaligen Ära.

Bunte Singles-Box und Picture Discs

Für Sammler und Nostalgiker gibt es zudem die vier Singles auch als Picture Discs mit klassischen ABBA-Motiven. Auch hier liegt der Fokus auf der detailgetreuen Reproduktion des Originaldesigns, ergänzt durch eine Interpretation der Vintage-Ästhetik.

Vintage-inspirierte Kleidung zum Release

Parallel zur Veröffentlichung der Jubiläumsedition bringt Universal eine Kollektion mit Vintage-inspirierter Kleidung auf den Markt. Wer sich also nicht nur die Songs, sondern auch den Look von 1975 holen will, wird hier fündig.

Die Vorbestellung für die Vinyl-Releases ist ab sofort über den offiziellen ABBA-Shop möglich. Wer sich ein Stück Popgeschichte ins Regal holen möchte, sollte schnell sein – die Editionen erscheinen in limitierter Auflage.