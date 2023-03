Lieblingsalben der 80er: Bruce Springsteen: „Born in the U.S.A.“

Niemand kam an dieser Platte vorbei. Annie Leibovitz’ Foto von Bruce Springsteens Rückseite in den Levi’s-Jeans, die Baseballkappe in der rechten Tasche. Die pathetischen weißen und roten Streifen. Die Schreibweise „U.S.A.“. Und dass der Name Bruce Springsteen hinter dem Plattentitel und einem Querstrich steht.

Dann die Trommeln und Synthesizer-Fanfaren von „Born In The U.S.A.“, einem niederschmetternden Song über einen gescheiterten Vietnamveteranen, der wie ein Ruf zu den Waffen klingt. Die E Street Band kann vor Kraft kaum laufen. Der Hall auf Springsteens Stimme. Und weshalb ruft er am Ende: „I’m a cool rocking daddy from the U.S.A.“? Er tritt aus seinem Song heraus.



Und dann die Sehnsucht und die schneidende Gitarre in „Cover Me“. Die Kumpelgeschichte von „Darlington County“. Der Proletarier-Rockabilly „Working On The Highway“. Die Verzweiflung in „Downbound Train“: „Nights as I sleep, I hear that whistle whining/ I feel her kiss in the misty rain.“ Das Messer, das in „I’m On Fire“ mitten durch die Seele schneidet. Das Abschiedslied „Bobby Jean“, Glockenspiel und Clarence Clemons’ Saxofonsolo: „We told each other that we were the wildest/ …/ Now, we went walking in the rain/ Talking about the pain that from the world we hid.“ Die Wut in „I’m Goin’ Down“. Das Bedenken der Vergeblichkeit in „Glory Days“. Das Bravado von „Dancing In The Dark“. Das Sentiment in „My Hometown“.



Natürlich hat Bruce Springsteen vorher und nachher bessere Platten gemacht. Aber keine mit sieben Hitsingles. „Born In The U.S.A.“ ist eine elegische und zugleich erhebende Platte, eine Unmöglichkeit. Viele Jahre später schrieb der unwahrscheinliche Bewunderer Robert Forster über die „räudige Reue“ in diesen Songs, die er 1984 hörte.

Diese Lieder sind die Axt für die Gefühle, die wir vor der Welt verbergen. Sie sind der reine Rock’n’Roll. Jeans sahen niemals wieder so gut aus.

