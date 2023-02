Bruce Springsteen schleudert Gitarre durch die Luft – Techniker geht zu Boden

Der Tournee-Alltag ist nichts für Softies, das ist allgemein bekannt. Schnelle Reaktionen und sehr viel handwerkliches Geschick sind erforderlich, um ein Konzert am Laufen zu halten. Mitunter ist das sogar gefährlich, wie nun ein langjähriger Gitarrentechniker von Bruce Springsteen erfahren musste.

Kevin Buell wurde während eines Konzerts des Sängers am 03. Februar in Atlanta, Georgia, verletzt, wie jetzt bekannt wurde. Wie „Loudwire“ berichtet, ereignete sich der Bühnenunfall, nachdem Springsteen geplant bei einem Song seine Gitarre in die Luft schleuderte. Beim Versuch, sie wie schon hundert Mal zuvor aufzufangen, wurde Buell versehentlich von dem sechssaitigen Instrument am Kopf getroffen.

Wie es heißt, stolperte der Techniker mit ausgestreckten Armen. Dabei verfehlte er das gute Stück und es fiel mit ganzem Gewicht auf seinen Kopf. Springsteen und den meisten Mitgliedern der E Street Band entlockte dies nur ein Grinsen, wie auf den Bildern zu sehen ist. Anscheinend ist Buell hart im Nehmen und es hatte ihn in diesem Fall nicht allzu hart getroffen. Ohne Beule wird der Gitarrentechniker aber wohl nicht ausgekommen sein.

Bruce Springsteen ist derzeit auf Tour durch Nordamerika. Am 01. Februar fiel der Startschuss in Florida. Bis in den April hinein ist der Musiker hier mit seiner Band, die aufgrund mehrerer Corona-Fälle immer wieder dezimiert wird, unterwegs, bevor es nach Europa geht. Vier Auftritte in Deutschland sind auch eingeplant – in Hamburg, Düsseldorf, München und am Hockenheim-Ring. Zuletzt erregte Springsteen vor allem in den USA mit heftigen Ticketpreisen für Aufsehen und erntete dafür Kritik seiner treusten Fans.