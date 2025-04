Warum Trump und seine Regierung den Obersten Gerichtshof öffentlich verspotten

Präsident Donald Trump und seine Regierung tun so, als müssten sie nicht auf den Obersten Gerichtshof hören. Sie gehen sogar weiter. So weit, öffentlich vorzugeben, das höchste Gericht habe ihnen gesagt, sie seien nicht verpflichtet, einen Mann zurückzuschicken. Einen Mann, den sie illegal in das berüchtigte Foltergefängnis von El Salvador gebracht haben.

Trump schlug letzte Woche vor, er werde sich an die einstimmige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs halten. Das hatte ihm auferlegt, die Rückkehr von Kilmar Abrego Garcia zu „erleichtern“. Ein Mann, von dem Trump-Beamte zuvor behaupteten, man habe ihn aufgrund eines „Verwaltungsfehlers“ nach El Salvador abgeschoben. Abrego Garcia, der vor der Bandengewalt in El Salvador geflohen war und 2011 in die USA kam, hatte zuvor eine „Schutz vor Abschiebung“-Verfügung erhalten. Die seine Abschiebung in dieses Land ausdrücklich untersagte. Keiner hatte ihn strafrechtlich verfolgt.

„Wenn der Oberste Gerichtshof sagen würde, holt jemanden zurück, würde ich das tun“, sagte Trump. „Ich respektiere den Obersten Gerichtshof.“

Trump will den Präzedenzfall schaffen

Trump und seine Regierung haben jedoch ihre Meinung geändert. Und halten sich aus mehreren düsteren Gründen absichtlich nicht an die gerichtlichen Anordnungen, wie drei mit der Situation vertraute Personen berichten.

Es gibt viele Beamte in Trumps Weißem Haus und in der Regierung, die den Nachrichtenmedien nicht das geben wollen, was sie als „Sieg“ oder „Kopfgeld“ betrachten würden, sagen die Quellen. Auf praktischer und rechtlicher Ebene befürchten Trumps Berater und Stellvertreter, dass eine zu schnelle oder gar vorbehaltlose Befolgung von Gerichtsbeschlüssen anderen Migranten, die von der Trump-Regierung in das Gefängnis in El Salvador gebracht wurden, Tür und Tor für weitere Klagen und Forderungen nach einem ordnungsgemäßen Verfahren öffnen würde. Das berichten eine Person aus dem Umfeld von Trump und ein Regierungsbeamter gegenüber Rolling Stone. Sie würden viel lieber den Präzedenzfall schaffen, dass eine Person, die sie in ein ausländisches Gulag überstellen, dort bleibt. Egal was passiert.

Einige Beamte der Trump-Regierung sind einfach nur um die Optik besorgt. Und wollen es so aussehen lassen, als sei ihre Politik, Migranten in ein Gefängnis in El Salvador zu überstellen, so wasserdicht wie möglich. zZm Teil, um eine potenzielle Abschreckung für Menschen ohne Papiere in den USA und Migranten, die hierher kommen wollen, darzustellen, so die drei Quellen.

Regierung kann jeden von US-amerikanischem Boden aus in ein ausländisches Gefängnis schicken

Unabhängig von den Gründen argumentiert die Regierung letztendlich mit einem schockierend autoritären Argument, das in der amerikanischen Geschichte nur wenige Parallelen findet. Sie kann jeden von US-amerikanischem Boden aus in ein ausländisches Gefängnis schicken. Und kein Gericht kann die Rückkehr der Person sicherstellen. Tatsächlich hat Trump am Montag erneut darüber nachgedacht, amerikanische Staatsbürger nach El Salvador zu schicken. Er nennt sie „einheimische“ Kriminelle.

„Sie sagen nur: ‚Hey, wenn wir jemanden aus den Vereinigten Staaten herausholen, könnt ihr nichts tun, um uns dazu zu bringen, diese Person zurückzuholen’“, sagt Patrick Jaicomo, ein Bürgerrechtsanwalt am Mitte-Rechts-Institut für Gerechtigkeit.

Jaicomo merkt an, dass die Hunderte von Migranten, die Trump nach El Salvador geschickt hat, nicht abgeschoben wurden. „Sie werden überstellt“, sagt er. ‚Sie werden tatsächlich in eines der gefährlichsten Gefängnisse der Welt geschickt. Ohne ordentliches Verfahren. Ohne jegliche Art von Verurteilung. Mit offenbar unbestimmter Haftdauer.“

Letzte Woche schloss sich der konservativ dominierte Oberste Gerichtshof einstimmig einem niedrigeren Gericht an, das die Trump-Regierung angewiesen hatte, die Rückkehr von Abrego Garcia in die USA zu ‘erleichtern“. „Der Beschluss verpflichtet die Regierung ordnungsgemäß dazu, die Freilassung von Abrego Garcia aus der Haft in El Salvador zu „erleichtern“ und sicherzustellen, dass sein Fall so behandelt wird, wie es der Fall gewesen wäre, wenn er nicht unrechtmäßig nach El Salvador geschickt worden wäre“. So heißt es in der nicht unterzeichneten, einstimmig angenommenen Stellungnahme.

Am Wochenende teilte die Trump-Administration einem untergeordneten Gericht mit, dass Abrego Garcia „am Leben und in Sicherheit“ im Terrorismus-Gefängnis von El Salvador, dem berüchtigten Megagefängnis CECOT, sei. Die Regierung teilte dem Gericht außerdem mit, dass der Richter nicht das Recht habe, die Freilassung von Abrego Garcia in El Salvador und seine Rückführung in die USA zu verlangen. Stattdessen argumentierte die Regierung, dass der Oberste Gerichtshof nicht tatsächlich angeordnet habe, Abrego Garcia freizulassen. Und dass dies verfassungswidrig wäre.

Seine Regierung argumentierte außerdem, dass Abrego Garcias „Schutz vor Abschiebung“ nun nichtig sei. Beamte hätten entschieden, dass der Mann Mitglied einer Bande sei, die der Präsident als terroristische Vereinigung einstufe. Und Trumps Regierung lehnte auch die Idee ab, Einzelheiten über die Bedingungen oder die finanzielle Vereinbarung mitzuteilen, unter denen El Salvador die von ihm dorthin geschickten Migranten inhaftiert.

„Klar mit 9:0 gewonnen“

„Wir haben den Fall vor dem Obersten Gerichtshof klar mit 9:0 gewonnen“, sagte Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller am Montagmorgen in den Fox News. Er bestritt die frühere Behauptung der Regierung in mehreren Gerichtsakten, dass Abrego Garcia irrtümlich abgeschoben worden sei. „Er wurde nicht irrtümlich nach El Salvador geschickt. Dies war die richtige Person, die an den richtigen Ort geschickt wurde.“

Bei einem Fototermin im Oval Office mit dem Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele , am Montag taten Trump und Miller – zusammen mit der Generalstaatsanwältin Pam Bondi – weiterhin so, als hätte die Regierung vor dem Obersten Gerichtshof gewonnen. Wobei beide zustimmten, dass die Entscheidung „zu unseren Gunsten“ mit 9:0 ausgefallen sei. Miller behauptete, das Oberste Gericht habe festgestellt, dass „kein Bezirksgericht befugt ist, die Außenpolitik der Vereinigten Staaten zu erzwingen“. Bondi behauptete, die USA müssten sich nur dann Sorgen machen, Abrego Garcia zurückzubringen, wenn El Salvador ihn zuerst freilassen würde.

Bukele bestand darauf, dass er Abrego Garcia nicht aufgeben würde und könne. „Wie kann ich einen Terroristen in die Vereinigten Staaten schmuggeln?“, sagte er. „Ich bin nicht befugt, ihn in die Vereinigten Staaten zurückzuschicken.“

„Sie würden gerne einen Verbrecher in unser Land entlassen“

Als Trump am Montag zu seiner Zusicherung von letzter Woche befragt wurde, dass er die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs respektieren würde, gab der Präsident seine Antwort. „Wie lange müssen wir diese Frage noch beantworten?“ Anschließend erklärte er gegenüber Kaitlan Collins von CNN, dass sie die Regierung stattdessen dafür loben sollte, dass sie Kriminelle abschiebt. Dann griff er ihre TV-Einschaltquoten an.

Trump und seine Regierung kümmern sich offensichtlich nicht um die Realität des Falls Abrego Garcia. Eine Realität, die darin besteht, dass er sich legal in den USA aufhielt. Dass er niemals eines Verbrechens angeklagt wurde. Und dass der Oberste Gerichtshof entschieden hat, dass die Regierung ihn zurückbringen muss.

„Sie würden gerne einen Verbrecher in unser Land entlassen“, sagte Trump am Montag zu Bukele, als er über die Medien sprach. „Das sind kranke Menschen.“