So wird Trump Amerikas Wettervorhersagen zerstören

Die Regierung von Donald Trump hat in den letzten drei Monaten anhaltende Massenentlassungen vorgenommen, die verschiedene wichtige Behörden betreffen und deren Zukunft in Frage stellen. Eine Behörde, die davon erheblich betroffen ist, ist die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Innerhalb der NOAA ist der National Weather Service in Aufruhr geraten. Experten argumentieren, dass dies die Zuverlässigkeit des amerikanischen Wettervorhersagesystems gefährden könnte.

Die Wetter-App, die Amerikaner verwenden? Sie stützt sich mit ziemlicher Sicherheit auf die Beobachtungsdaten, die die NOAA von Dutzenden von Doppler-Radargeräten in den USA, geostationären Satelliten, ihrem Wetterballon-Netzwerk, Bodenstationen, Bojen auf dem Meer und mehr sammelt. Wenn die NOAA nicht auf dem gewohnten Niveau arbeiten kann, könnten die Vorhersagen viel ungenauer werden.

Diese Wettervorhersagen sind für die Transport- und viele andere Branchen von entscheidender Bedeutung. Es ist auch wichtig, das Wetter genau vorhersagen zu können, wenn Unwetter Gemeinden im ganzen Land bedrohen.

Weitere Entlassungen und Budgetkürzungen

„Es geht um die Bedrohung von Leben und Eigentum. Das ist ein Bereich, in dem man keine Fehler machen will“, sagt David Stensrud, Professor für Meteorologie und Atmosphärenwissenschaften an der Penn State University.

Die NOAA und der Nationale Wetterdienst wurden von der Trump-Regierung auf verschiedene Weise behindert. Und die Lage könnte sich durch weitere Entlassungen und Budgetkürzungen noch weiter verschlechtern. Wetterballonstarts werden im ganzen Land reduziert. Einige Aktualisierungen der Technologie werden auf Eis gelegt. Es gibt Bedenken hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Warnsysteme für Tornados und Hurrikane und vieles mehr. Vor kurzem hat die Regierung ein Budget veröffentlicht, das massive Kürzungen in der Wetter- und Klimaforschung vorsieht.

„An all diesen Standorten werden aufgrund von Personalkürzungen keine Wetterballons mehr gestartet“, sagt Stensrud. „Diese Ballons fließen in unsere operativen Wettervorhersagemodelle ein. Sie sind ein wichtiger Beitrag zu diesen Modellen. Der Verlust von [Wetterballons] wird die Vorhersagefähigkeit verringern. Mit der Zeit besteht die Befürchtung, dass die Vorhersagen nicht mehr so gut sein werden wie zuvor.“

Richard Rood, emeritierter Professor für Klima- und Weltraumwissenschaften und -technik an der University of Michigan, sagt, dass die Ballonmessungen „überraschend wichtig“ sind.

„Sie können sich die [Ballonmessungen] ansehen und feststellen, ob das Modell ein extremes lokales Ereignis übersehen hat“, sagt Rood. „Wir haben Daten verloren, die uns oft helfen, ein System zu verstehen, das das globale Modell nicht auflösen kann.“

„Das ist nichts, was klugerweise innerhalb weniger Tage geschieht“

Ein großes Problem sei der Verlust menschlicher Prognostiker, sagt Rood. Denn sie können sich diese Modelle ansehen und ihr Fachwissen nutzen, um zu interpretieren, was in naher Zukunft auf uns zukommen könnte. Wenn es weniger von ihnen in der Bundesregierung gibt, könnten Dinge übersehen werden.

„Die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis mit geringer Wahrscheinlichkeit und hohem Risiko zu verpassen, steigt. Und man verstärkt die Fragmentierung einer bereits fragmentierten Organisation. Was meiner Meinung nach Konsequenzen haben wird“, sagt Rood.

Stensrud ist der Meinung, dass die NOAA und andere Behörden sicherlich effektiver sein könnten. Aber die Art und Weise, wie das sogenannte Department of Government Efficiency von Trump und Elon Musk seine Personal- und Budgetkürzungen durchführt, scheint nicht gut durchdacht zu sein. Jüngste Umfragen zeigen, dass viele Amerikaner glauben, dass Trump und DOGE diesen Prozess überstürzen.

„Jede Behörde kann effizienter werden. Aber das ist normalerweise etwas, das Zeit braucht, um durchdacht zu werden“, sagt Stensrud. „Das ist nichts, was klugerweise innerhalb weniger Tage geschieht.“

„Wenn das Personal auf ein Minimum reduziert ist, bedeutet dies eine große Belastung für diese Mitarbeiter“

Aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels kommt es jedes Jahr häufiger zu Unwettern. Hurrikane, Überschwemmungen, Hitzewellen, Waldbrände und vieles mehr stellen eine immer größere Bedrohung für das menschliche Leben dar. Und die Menschen müssen so früh wie möglich davor gewarnt werden.

„Bei Unwettern werden in den Büros viele Mitarbeiter eingesetzt, um alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit zu warnen“, sagt Stensrud. „Wenn das Personal auf ein Minimum reduziert ist, bedeutet dies eine große Belastung für diese Mitarbeiter.“

Außerdem ist nicht klar, ob die Arbeit von DOGE in irgendeiner Weise die Staatsausgaben senken wird – eines der erklärten Ziele. Der gesamte Nationale Wetterdienst verfügt über ein Budget von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Und die Arbeit der Behörde spart dem Land zig Milliarden Dollar.

Danken Sie DOGE

„Die USA geben etwa einen Dollar von 100 Dollar für Investitionen in nicht verteidigungsbezogene Wissenschaft aus. Ein Teil davon geht an die NOAA“, sagt Stensrud. „Ein Teil davon geht an die National Science Foundation. Und ein Teil davon geht an die [National Institutes of Health]. Es ist keine sehr große Investition.“

Es scheint, dass die Wettervorhersagemodelle vorerst weiterhin relativ effektiv funktionieren werden. Aber Rood sagt, dass sie sich noch vor Jahresende verschlechtern könnten. Wenn sich die Lage für diese Agenturen weiter verschlechtert, steigen die Risiken.

Wenn Sie das nächste Mal unerwartet in den Regen kommen, können Sie DOGE danken.