Vance: Trump hat gegenüber Jeffrey Epstein nichts Falsches getan

Elon Musk, der nicht so viel Ketamin genommen hat, dass er nicht mehr richtig pinkeln kann, hatte diese Woche auf seiner Website X einen Ausraster über seinen ehemaligen Bromance-Partner Donald Trump.

Musk erhebt schwere Vorwürfe

Vizepräsident J.D. Vance, der in die kindische Fehde hineingezogen wurde, hat sich selbstverständlich auf Trumps Seite geschlagen. Auch wenn es um Vorwürfe zu Trumps Verbindung zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geht.

Während er gegen Trump wetterte, eskalierte Musk seine Angriffe. „Zeit, die richtig große Bombe platzen zu lassen: @realDonaldTrump ist in den Epstein-Akten. Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden. Schönen Tag noch, DJT!“ Er fügte hinzu: „Merkt euch diesen Post für die Zukunft. Die Wahrheit wird herauskommen.“ Die Beiträge wurden inzwischen gelöscht.

Vance, der gerade mit dem Podcaster Theo Von sprach, reagierte in Echtzeit auf den Social-Media-Angriff. Als Von den Beitrag laut vorlas, antwortete Vance zunächst: „Mann.“

Vance verteidigt Trump

„Erstens: absolut nicht“, fuhr Vance fort. „Donald Trump hat nichts Falsches mit Jeffrey Epstein gemacht. Was auch immer die Demokraten und die Medien über ihn sagen. Das ist völliger Bullshit.“

Der Vizepräsident fügte hinzu, dass seine „Loyalitäten immer beim Präsidenten liegen werden“.

Musk und Trump: Vom Team zur Fehde

Trump und Musk verbrachten einen Teil der Woche damit, sich öffentlich zu streiten. Nur wenige Tage, nachdem der reichste Mann der Welt und Leiter von Trumps sogenanntem Department of Government Efficiency, kurz DOGE, die Administration verlassen hatte.

Musk, der etwa 290 Millionen Dollar aufwendete, um Trump und die Republikaner bei der Wahl 2024 zu unterstützen, begann den Angriff, indem er Trumps „großes, wunderschönes Gesetz“ als „widerwärtige Abscheulichkeit“ und „vollgestopft mit Speck“ bezeichnete.

Musk fordert Anerkennung

„Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren … so viel Undankbarkeit“, postete Musk.

Trump, bekannt für seine eigenen Social-Media-Beleidigungen, schrieb auf Truth Social: „Es macht mir nichts aus, dass Elon sich gegen mich stellt. Aber er hätte das schon vor Monaten tun sollen.“

Epstein-Verbindungen rücken in den Fokus

Musk ging noch weiter und sprach Trumps bekannte Verbindungen zu Epstein an.

Trump hatte eine lange Freundschaft mit Epstein. Er ist auf mehreren Fotos mit ihm zu sehen. Musk ist ebenfalls in einem berüchtigten Foto mit Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell auf der Vanity-Fair-Oscars-Party 2014 zu sehen. Das Bild wird häufig auf X verbreitet. Musk behauptete, Maxwell, die zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, weil sie Epstein half, habe sich „ins Bild gedrängt“.

Justizministerium und Epstein-Dokumente

Trumps Justizministerium machte Epstein, der im Gefängnis starb, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt wurde, zu einer Art Lieblingsthema, als Generalstaatsanwältin Pam Bondi im Februar versprach, Dokumente zu veröffentlichen.

Sie brachte MAGA-Verschwörungstheoretiker – die hoffen, eine Moloch-verehrende Eliteklicke unter den Eliten zu enttarnen – zur Weißglut, als sich herausstellte, dass nichts von dem, was sie veröffentlichte, neu war.

Keine neuen Enthüllungen

Sie veröffentlichte Epsteins Flugprotokolle und sein Adressbuch. Beides war bereits öffentlich gemacht worden.

Trump sagte 2002 dem „New York Magazine“, dass er gerne Zeit mit Epstein verbringe. „Ich kenne Jeff seit fünfzehn Jahren. Toller Typ“, sagte er. „Mit ihm kann man viel Spaß haben. Man sagt sogar, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich. Und viele davon sind eher jünger. Kein Zweifel. Jeffrey genießt sein gesellschaftliches Leben.“

Demokraten fordern Aufklärung

Nach Musks Behauptungen schrieben die Abgeordneten Stephen Lynch (D-Mass.) und Robert Garcia (D-Calif.) einen Brief an Bondi und FBI-Direktor Kash Patel, in dem sie laut Axios darum baten, „sofort klarzustellen“, ob die Behauptungen wahr seien.

Das Weiße Haus nannte die Abgeordneten „Irre“.

Weitere Stimmen zum Streit

Auch Joe Rogan befragte Patel zu Musks Epstein-Aussage. Patel sagte, er nehme „nicht teil“ an dem Trump-Musk-Streit.

Im Gespräch mit Von sagte Vance, dass er Musk für „einen unglaublichen Unternehmer“ halte. Und lobte Musks und DOGEs „Bemühungen, Verschwendung, Betrug und Missbrauch in unserem Land zu beseitigen“.

Hoffnung auf Versöhnung

Er äußerte die Hoffnung, dass Musk sich wieder mit Trump versöhnen könne. „Vielleicht ist das jetzt nicht mehr möglich, weil er so nuklear gegangen ist.“

Er sagte auch, Musk mache einen Fehler, sich gegen Trump zu wenden.

Abschlusskommentar

„Ich denke einfach, es ist ein riesiger Fehler, dass der reichste Mann der Welt, einer der transformativsten Unternehmer überhaupt, im Krieg mit dem mächtigsten Mann der Welt ist. Der, wie ich finde, mehr tut, um unser Land zu retten, als jeder andere in meinem Leben“, sagte Vance.

