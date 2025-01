Verlosung: „The Mandalorian“-Waffenschmiede als Playset von Hasbro

Um die Wartezeit auf die vierte Staffel „The Mandalorian“ etwas zu versüßen, verlost ROLLING STONE ein „The Armorer’s Forge“-Playset der mandalorianischen Waffenmeisterin der Hasbro „Pulse“-Reihe zum Sammeln und Spielen.

Beskar-Schmiede für Zuhause

The Mandalorian ist nicht nur eine sehr beliebte Star Wars-Serie, sondern auch eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen aus dem Hause Disney+. Vor fast fünf Jahren feierte der Kopfgeldjäger-Epos seine Premiere bei dem Streamingdienst.

Nicht wegzudenken ist dabei natürlich die schimmernde Rüstung des mandalorianischen Bountyhunters Din Djarin. Sie besteht aus einem besonderen Material seines Heimatplaneten Mandalore, dem Beskar-Stahl – und war nicht nur einmal seine Lebensversicherung während seiner Abenteuer quer durch die Galaxis.

Die Actionfigur der Waffenmeisterin aus der „Vintage Collection“ von Hasbro kommt mit viel Zubehör: Feuerstelle, Werkzeuge und eine Auswahl ihrer fertigen Helme – außerdem eine Grogu-Figur.

Die Geschichte der Schmiedin ist eng mit dem Schicksal der mandalorianischen Kultur verwoben. Als Überlebende der Großen Säuberung führt sie einen geheimen Clan auf Nevarro an, wo sie ihre Rolle als Schmiedin und spirituelle Führerin ausübt. Sie fertigt Din Djarins eine neue Beskar-Rüstung an und macht ihn mit der Aufgabe betraut, das Findelkind Grogu zu beschützen.

Zukunft der vierten Staffel ungewiss

Obwohl sich die „Mando-Saga“ unter Fans großer Beliebtheit erfreut, steht die Zukunft des „Star Wars“-Spin-Offs derzeit noch in den Sternen. Nach drei erfolgreichen Staffeln gibt es für die vierte nicht einmal einen ungefähren Starttermin. Stattdessen plant Disney einen Kinofilm namens „The Mandalorian & Grogu“, der voraussichtlich 2026 erscheinen wird.

Mitmachen und gewinnen: Das ist der Weg

