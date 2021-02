Seit 1998 verwandelt der US-amerikanische Hersteller von Funko-POP!-Figuren bekannte Musiker, Film- und Serienfiguren und allerhand andere Prominente in Sammlerstücke – und das in Form von kleinen Spielzeugfiguren mit einem überdimensional großen Kopf.

Für eine neue Reihe wurden nun unter anderem auch Angus Young von AC/DC, Lemmy Kilmister von Motörhead sowie der US-Sänger Bret Michaels im Funko-POP!-Universium verewigt.

„AC/DC“-Figur im „Highway To Hell“-Look

Für eine neue Rock-Edition wurden die Figuren dabei stilistisch an eines der jeweiligen Klassiker-Alben angelehnt. Die „AC/DC“-Figur Angus Young bekam seinen eigenen Look aus dem Jahr 1979 verpasst. Damals erschien das sechstes Studioalbum „Highway To Hell“. Typisch hierfür war natürlich das Schuljungen-Outfit, welches Angus Young auch auf dem Foto des Album-Covers trug.

In seiner Funko-Miniatur kehrt das Outfit nun in mehreren Versionen zurück. Umgerechnet ist die Figur für knapp 13 Euro erhältlich. Doch es ist nicht die erste „AC/DC“-Funko-Figur, die damit nun existiert. Bereits 2020 war AC/DC Teil einer ähnlichen Album-Serie. Damals diente allerdings das Album „Back In Black“ aus dem Jahr 1980 als Vorlage.

Lemmy Kilmister im „Ace Of Spades“-Outfit

Was Motörhead betrifft: Der Hersteller ließ sich hierbei von ihrem 1980 erschienen Album „Ace of Spades“ inspirieren. Es gilt als das kommerziell erfolgreichste Album der Metal-Band, dessen 2015 verstorbene Mitbegründer Lemmy und Sänger Kilmister vor allem durch Country-Outfits auffiel. In diesem Look wurde er nun auch in einem Funko-Sammlerstück verewigt.

Bret Michaels, unter anderem als Leadsänger der Glam-Metal-Band „Poison“ bekannt, bekam ebenfalls eine sehr bezeichnende Miniatur-Version von sich selbst. Seine Figur trägt neben den zerrissenen Jeans ein lässiges T-Shirt sowie ein für ihn typisches Bandana-Kopftuch. Alle Exemplaren können ab sofort vorbestellt werden. Weitere Figuren gibt es unter anderem auch von: Freddie Mercury, Alice Cooper oder Brian May.