Verlosung: „Die Verachtung“ mit Brigitte Bardot neu restauriert auf Blu-ray zu gewinnen

Brigitte Bardot und Michel Piccoli, in einer Filmszene aus „Die Verachtung“ aus 1963

60 Jahre „Die Verachtung – Le Mépris“ von Jean-Luc Godard: Anlässlich dieses Jubiläums ist Godards Nouvelle-Vague-Film aus dem Jahr 1963 als neue und in 4K restaurierte Fassung angekündigt worden. Der Streifen wurde von 2021 bis 2023 digital überarbeitet und enthält in der Neufassung den Original-Soundtrack „Theme of Camille“ des Komponisten Georges Delerue.

Die Neufassung wird außerdem zur Feier des Jubiläums bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes in den „Cannes Classics“ gezeigt, wo dem im September 2022 verstorbenen Godard gehuldigt wird. Anschließend wird das Werk hierzulande ab dem 8. Juni in ausgewählten Kinos zu sehen sein, und ab 29. Juni im Heimkino als 4K UHD, Blu-ray, DVD und Digital veröffentlicht.

Über den Film

„Die Verachtung“ spielt in der Villa Malaparte auf Capri. Die Hauptdarsteller:innen sind Brigitte Bardot und Michel Piccoli. Nebenrollen spielen u. a. Fritz Lang, der sich selbst in der Rolle des Regisseurs darstellt, und Godard in zwei kurzen Auftritten als dessen Assistent. Der Titel des Films bezieht sich auf die weibliche Hauptfigur, Camille Javal, der – ausgelöst von einer einzigen Situation – plötzlich klar wird, dass sie ihren Mann, Paul, nicht mehr liebt, ihn sogar verachtet. Im Film kommt aber ebenso Godards Verachtung für die Entwicklung der Filmindustrie Hollywoods zum Ausdruck.

