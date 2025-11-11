Verlosung: Elton Johns „Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy“

Ein halbes Jahrhundert nach seiner Entstehung ist Elton Johns Album „Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy“ neu aufgelegt worden. ROLLING STONE verlost zwei CDs und zwei Vinyls der Jubiläumsausgabe.

Ein Album auf dem Höhepunkt

„Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy“ erschien im Mai 1975, als sich Elton John auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens befand. Fünf Jahre nach seinem internationalen Durchbruch veröffentlichte er mit der Platte sein neuntes Album innerhalb von sechs Jahren. Das gemeinsam mit dem englischen Liedtexter Bernie Taupin entwickelte Konzeptalbum erzählt chronologisch die Geschichte ihrer frühen Jahre als Musiker in London – Johns als „Captain Fantastic“, Taupins als „Brown Dirt Cowboy“.

Entstanden auf hoher See

Geschrieben wurde das Album an Bord des Passagierschiffs SS France, auf dem sich John auf der Rückreise in die USA befand. Wie er später erzählte, komponierte er die Musik im Musikzimmer des Schiffs, dem Salon Debussy, und musste sich alles einprägen, da er kein Tonbandgerät bei sich hatte.

Mit der Single „Someone Saved My Life Tonight“ wurde das Album nach Labelinformationen das erste in der Geschichte, das auf Platz 1 der US Billboard 200 debütierte – und das erste, das aufgrund der hohen Vorbestellungen bereits bei seiner Veröffentlichung Goldstatus erreichte. Es verkaufte sich in den ersten vier Tagen 1,4 Millionen Mal und blieb sieben Wochen an der Spitze der Charts.

Elton Johns erstes autobiografisches Album

„‚Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy‘ war das erste autobiografische Album, das ich jemals aufgenommen habe, und es war das erste Mal, dass wir mit bereits fertig geschriebenen Songs ins Studio gegangen sind“, sagte Elton John über die Platte. „Wir probten als Band und nahmen sie dann mehr oder weniger live auf. Die Band war auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere, und das hört man auf der Platte. Ich denke, es ist das Beste, was wir je gemacht haben. Die Songs waren stark, Bernies Texte brillant, und die Atmosphäre im Caribou war perfekt. Zu sehen, wie es schneller auf Platz eins landete als alles, was ich jemals veröffentlicht hatte, fühlte sich wie eine Bestätigung an – wie der Höhepunkt all dessen, wofür Bernie und ich damals in unseren Einzimmerwohnungen in London gekämpft hatten.“

Auch für Bernie Taupin spielte die Platte eine besondere Rolle: „Von all unseren Aufnahmen hat ‚Captain Fantastic‘ einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es war natürlich emotional sehr bereichernd, da es eine ganz besondere Zeit in unserem Leben dokumentierte“, sagte er. „Ich bin von Natur aus kein Mensch, der in Nostalgie schwelgt, aber wenn ich dieses Album nach 50 Jahren wieder höre, wird mir bewusst, wie tief unsere Freundschaft und unsere kreative Verbindung waren.“

Das steckt in der Jubiläumsausgabe

Die Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Bestehen enthält die 2016 neu gemasterte Version des Originalalbums, bisher unveröffentlichte Session-Demos sowie Elton Johns Live-Aufnahmen von Songs, die 2005 zum 30-jährigen Jubiläum entstanden. Außerdem liegt ein 28-seitiges Booklet mit Sleeve Notes und Johns bislang unveröffentlichten Tagebucheinträgen aus dem Jahr 1974 bei.

Unter den verschiedenen Formaten befindet sich auch eine Aufnahme von „Midsummer Music Live At Wembley, 1975“. Dort spielte Elton John die zehn Titel von „Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy“ erstmals live – nun ist dieses Konzert auch erstmals auf Vinyl erhältlich.

So kann man gewinnen

ROLLING STONE verlost zwei CD-Editionen und zwei Vinyl-Editionen an insgesamt vier glückliche Gewinner. Wer teilnehmen möchte, möge eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de senden mit Name, Adresse und Telefonnummer sowie dem Stichwort „Elton John“ in der Betreffzeile. Teilnahmeschluss ist der 30.11.25.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Das Live-Video von „Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy“ auf Tour 2005

