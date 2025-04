Ticketverlosung: Preis für Popkultur

Wir verlosen einmal zwei Tickets für die Preisverleihung und die Aftershow-Party des Preises für Popkultur am 23. April in Düsseldorf. Mach mit und gewinne!

Über den Preis für Popkultur

Der Preis für Popkultur 2025 wird von der Initiative Musik – mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien – und der GVL gefördert. Entschieden durch eine Jury sollen in erster Linie Künstler:innen ausgewählt werden, die nicht nur durch kommerziellen Erfolg im Rampenlicht stehen. Die Idee dahinter soll sein, die Vielfalt in der deutschen Musikszene in ihrer Gesamtheit abzubilden und zu unterstützen. Bereits seit 2016 wird die Auszeichnung für Verdienste und Leistungen in verschiedenen Bereichen der Popkultur verliehen.

Mittlerweile steht das Programm für den Abend schon fest. Neben der eigentlichen Preisverleihung treten unter anderem die Kandidat:innen für den diesjährigen Eurovision Song Contest, Abor & Tynna, auf. Die weiteren angekündigten Liveacts sind bac, Cloudy June, Paula Carolina und PAULINKO. Anschließend legen die DJs Kaspar van de Water und JD-P bei der Aftershow-Party auf.

Im Februar wurden bereits die Nominierungen mitgeteilt. Beispielsweise stehen in der Kategorie „Lieblingskünstleri:in / -Band“ Apsilon, Berq, Deichkind, Paula Hartmann und Shirin David zur Wahl.

Wann & Wo

Die Preisverleihung startet am 23. April um 20 Uhr. Die Adresse der Location lautet: Rheinterrasse, Joseph-Beuys-Ufer 33, 40479 Düsseldorf.

So machst du mit

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort:„Verlosung: Preis für Popkultur“. Einsendeschluss: 15.4.25. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!