Veröffentlichen die Beatles bald ihren „letzten“ Song?

Foto: Getty Images, Fox Photos. All rights reserved.

The Beatles, 1963

Die Beatles haben möglicherweise die Veröffentlichung ihres „letzten“ Songs angekündigt. Am 25. Oktober wurde auf den Social-Media-Seiten der Band ein kryptischer Beitrag mit dem Verweis auf die Band-Webseite geteilt. Die Schnitzeljagd lässt einige Fans spekulieren, ob es sich hier um die Ankündigung eines finalen Stückes, wahrscheinlich „Now and Then“ handeln könnte.

Empfehlung der Redaktion Keith Richards trieb Mick Jagger mit Beatles-Songs in den Wahnsinn

Eine weiß-orange Kassette

Während die Bandseite auf X und Instagram ein Foto einer weiß-orangenen Kassette teilte, verwies die dazugehörige Bildunterschrift auf die offizielle Webseite der Beatles. Dort ist ein Clip der besagten Kassette zu sehen, deren Bandspule aufgewickelt ist. Auffällig daran ist ein orangener Pfeil, der auf einen Text zeigt. Dieser ist allerdings unscharf und damit unleserlich. Unter der Kassette befindet sich ein E-Mail-Abonnementfeld, das es Fans ermöglicht, sich in die Mailingliste der Band einzutragen und so Updates zu erhalten. Nun fragen sich viele, ob dies ein Hinweis auf die Veröffentlichung von Paul McCartneys und Ringo Starrs K.I.-unterstützten „finalen“ Track sein könnte, auf dem alle vier Mitglieder zu hören sein sollen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bereits im Juni sprach Paul McCartney in einem Interview in dem „Today“-Programm von Radio 4 darüber, dass künstliche Intelligenz es ihm ermöglicht habe, einen „letzten“ Song der Beatles zu perfektionieren. Die Veröffentlichung des Tracks sei für 2023 vorgesehen. Der Singer-Songwriter und Bassist erklärte, dass durch die K.I.-Technologie John Lennons Gesang aus einem alten Demotrack extrahiert wurde und so der „letzte“ Song der Band fertiggestellt werden konnte.

Empfehlung der Redaktion Würde John Lennon noch leben, hätte er sich für HipHop interessiert

Die K.I. soll nicht John Lennons Stimme nachgestellt haben

Auch Ringo Starr äußerte sich in einem Gespräch mit „Variety“ zur Nutzung der künstlichen Intelligenz. Darin betonte der Musiker, dass der „letzte“ Song durch authentische Aufnahmen aus der damaligen Zeit entstanden sei und Lennons Stimme mithilfe der K.I. nur von der Melodie gelöst wurde. Dementsprechend müssten Fans nicht befürchten, dass alles auf dem Song durch Künstliche Intelligenz entstanden sei. Dies betonte auch McCartney nochmals bei Radio 4:

„Die beiden Dinge, die neu sind, sind Pauls Bass und ich am Schlagzeug… Ich habe erst vor einigen Monaten hier wirklich daran gearbeitet. Und es funktioniert.“

Empfehlung der Redaktion Ringo Starr: Die Beatles würden niemals John Lennons Stimme mit KI nachahmen

Dem Interview zufolge handelt es sich bei dem „neuen“ Song um ein Werk, das McCartney, Starr und Harrison erstmals in den 90er Jahren versuchten, aus Songfetzen zu machen, die sie bei Lennon gefunden hatten. Obwohl von Paul McCartney nicht offiziell bestätigt, deutet vieles darauf hin, dass es sich bei dem Song um „Now And Then“ handelt, den John Lennon 1978 entwickelt haben soll.