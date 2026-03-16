KI, um Veteranenleistungen zu durchleuchten – was könnte da schon schiefgehen?

Das US-Veteranenministerium (Department of Veterans Affairs, VA) hat im vergangenen Monat die Art und Weise geändert, wie es Behinderungseinstufungen bewertet, und eine neue Regel angekündigt, die es erlaubt, die Wirkung von Medikamenten zu berücksichtigen, wenn festgelegt wird, welche Leistungen ein behinderter Veteran erhalten kann.

Die Reaktion kam sofort und war heftig. Veteranen, Interessenvertreter und große Veteranenorganisationen verstanden sofort, was auf dem Spiel stand. Behinderungsentschädigungen sind keine Belohnung dafür, nicht funktionieren zu können. Sie sind keine Arbeitslosenversicherung. Sie sind die Anerkennung, dass der Militärdienst dauerhaften Schaden hinterlassen hat. Wenn ein Veteran Medikamente nimmt, die seine Symptome lindern, löscht das nicht die zugrundeliegende Verletzung aus. Wenn ein Veteran es trotz Schmerzen, Traumata oder körperlichen Einschränkungen schafft, weiterarbeiten zu können, ist das kein Grund, ihm weniger zu zahlen.

Die VA ruderte angesichts des Gegenwinds zurück. Doch nun hat sie einen neuen Plan, wie sie dem Ruf von Project 2025 folgen will, Leistungen zu begrenzen – nachdem das konservative Manifest behauptet hatte, die „Ausweitung von Behinderungsleistungen auf große Bevölkerungsgruppen ohne ausreichende Planung habe das Vertrauen der Veteranen in die VA erschüttert“.

KI soll Betrug aufspüren

Der neue Plan setzt auf Künstliche Intelligenz, die die VA nutzen will, um nach Betrug zu suchen. Trump hat Betrug als Rechtfertigung für die Aushöhlung der VA angeführt – doch die Betrugsquote der Behörde liegt bei weniger als einem Hundertstel eines Prozents. Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) können für große Regierungsorganisationen nützlich sein – ich weiß das, weil ich das Grundlagenpapier geschrieben habe, das die VA beim Aufbau ihrer KI-Richtlinien verwendet hat –, aber sie taugen schlecht dazu, Dinge wie Betrug aufzuspüren. Das liegt unter anderem daran, dass LLMs, anders als Menschen, nicht aufhören, wenn sie keinen Betrug finden. Sie könnten sogar schlicht Betrug erfinden – ein Phänomen, das Entwickler als LLM-Halluzinationen bezeichnen.

Die Probleme, die entstehen, wenn man LLMs in einem System auf die Menschheit loslässt, in dem echter Betrug verschwindend selten vorkommt, liegen auf der Hand.

Der Plan der VA sieht vor, sogenannte Disability Benefit Questionnaires (DBQs) zu nutzen, um vermeintliche Betrugsanzeichen zu identifizieren. Diese Fragebögen sind ein zentraler Bestandteil des Antragsverfahrens für Behinderungsleistungen. Sie werden häufig von privaten Ärzten ausgefüllt und von der VA herangezogen, um den Schweregrad eines dienstbedingten Leidens und die Höhe der Entschädigung für einen Veteran zu bestimmen. Nach dem neuen Plan wird die VA KI einsetzen, um eine riesige Zahl dieser Formulare zu sichten und Einreichungen zu markieren, die verdächtig erscheinen. Dazu könnten Formulare mit fehlenden Angaben gehören, sich wiederholende Formulierungen, veränderte Dokumente oder Formulare, bei denen der behandelnde Arzt mehr als 160 Kilometer vom Wohnort des Veteranen entfernt ist.

Die Beweislast kehrt sich um

Auf dem Papier mag das vernünftig klingen. Niemand befürwortet Betrug. Veteranen wollen keine Abzocker, die das System verstopfen, die Öffentlichkeit ausbeuten oder das Vertrauen in legitime Ansprüche untergraben. Wenn es Fabriken gibt, die gefälschte Formulare produzieren, oder skrupellose Anbieter, die Beschwerden aufbauschen, sollten diese untersucht und geschlossen werden. Aber das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Denn sobald die VA einer Maschine die Macht gibt, einen Anspruch als verdächtig einzustufen, kehrt die Beweislast fast immer auf den Veteran zurück – und genau da beginnt die eigentliche Gefahr.

Ein von einem Algorithmus markierter Anspruch ist kein Betrugsbeweis. Ein Veteran sucht vielleicht einen weit entfernten Arzt auf, weil Spezialisten Mangelware sind, weil Telemedizin sich ausgebreitet hat oder weil er während der Behandlung umgezogen ist. Ähnliche Formulierungen in verschiedenen Formularen können medizinische Standardterminologie widerspiegeln, keine Täuschungsabsicht. Fehlende Angaben können ein Büroversehen sein. Ein Dokument kann aus Gründen unvollständig sein, die nichts mit Unehrlichkeit zu tun haben. Doch sobald ein System einen DBQ als potenziell problematisch kennzeichnet, stellt der Veteran nicht einfach mehr einen Antrag. Er verteidigt sich gegen eine unsichtbare Anschuldigung. Das KI-Modell weiß schließlich nichts über den Veteran – es ist nur ein LLM, dem aufgetragen wurde, Betrug zu finden.

Das bedeutet: neue Untersuchungen, neue Verzögerungen, neue Kontrollen und neue Möglichkeiten für die Bürokratie, die Menschen mürbe zu machen. Das schafft eine Kultur der Angst. Veteranen werden aufgeben. Und das ist so gewollt.

Ein unübersehbares Muster

Das größere Muster dahinter lässt sich nicht ignorieren.

Zuerst kam DOGE und entließ Zehntausende Veteranen aus dem Bundesdienst. Dann versuchte die VA mehrfach, das Leistungssystem per Gesetz zu verändern. Als Mitglieder des Kongresses nicht bereit waren, politisches Kapital dafür aufzuwenden, Veteranen zu schaden, schrie Trump „Betrug“ im VA-System – der schlicht nicht existierte. Die VA verfolgte dann eine Regeländerung, die es einfacher gemacht hätte, Behinderungseinstufungen zu senken, indem neu definiert wurde, wie Erkrankungen bewertet werden. Als auch das scheiterte, verlagerte sich die Debatte auf Betrugserkennung, Automatisierung und KI.

Die Sprache ändert sich, das praktische Ergebnis bleibt dasselbe: Weniger Veteranen erhalten die Entschädigung, die sie sich verdient haben, und mehr Macht konzentriert sich in einem System, das Veteranen allzu oft als Probleme behandelt, die in den Privatmarkt abgeschoben werden sollen – statt als Menschen, denen gedient werden sollte, Menschen, die ihr Leben dem Schutz der Vereinigten Staaten gewidmet haben.

Veteranen haben ihre Leistungen durch Dienst, Verletzungen, Opfer und in zu vielen Fällen durch dauerhafte Schäden verdient, die nie vollständig verschwinden werden. Wenn Trump und die Republikaner keine Veteranen versorgen wollen, sollten sie aufhören, so viele von ihnen zu produzieren.